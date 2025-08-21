حاخام إسرائيلي يثير ضجة: "كم جندي من سلاح الجو قتل في الحرب؟ فليذهبوا إلى رفح"

قد يعجبك أيضًا -

"الحديث عن أنهم يخافون من الطرق على الباب - هذه خرافات جدات، هذه نسبة صغيرة"، هكذا ما قاله أمس (الأربعاء) الحاخام يغئال روزين، رئيس المدرسة الدينية أور يسرائيل، في فيديو نُشر على يوتيوب وأثار ضجة على الشبكة. وطالب :"كم جندي مات في الحرب من سلاح الجو؟ صفر. فليذهبوا هم ليحاربوا في غزة ورفح".

وجاء في تصريحاتٍ ألقاها أمام جمهورٍ من الحاخامات ضمن "مؤتمر أبناء المدارس الدينية"، ونُشرت على الإنترنت أمس، أوضح الحاخام روزن لماذا، برأيه، لا يتطلب الوضع في الجيش الإسرائيلي تجنيد طلاب المعاهد الدينية. كم عدد أفراد الجيش الإسرائيلي المُعرّضين لخطر الموت؟ نسبةٌ ضئيلةٌ جدًا. دعوهم لا يقومون ببلبلتنا بالحقائق. لكل جندي، هناك 9-10 مناصرين في القتال. إنهم يقومون بأعمالٍ مهمة لكنهم ليسوا في الخطوط الأمامية.

واتهم الحاخام قائلاً: "حتى لو نظروا إلينا من منظورهم، فنحن لسنا أسوأ من سلاح الجو، ولا أسوأ من العمال في السلك- أشخاص لا يفعلون شيئًا لكن يتم اعتبارهم يخدمون في السلك".

تحدث الحاخام لاحقًا عن درسٍ ألقاه على ضباط في معهده الديني: "قبل أكثر من عام، تواصل معي عسكريون لإقامة يوم دراسي في المعهد. أرادوا الدراسة في مجموعة مع شباب. كان يجلس معي لواء وضباط كبار، جميعهم علمانيون. كان هناك "شاب شرقي "، وهو نفسه الذي أثار ضجة في معهد الخليل الديني في بداية الحرب. سألني: "لماذا لا تتجندون؟"

وأضاف رئيس المدرسة الدينية أنه إذا كان الجيش قادرًا على تسريح المقاتلين لأغراض التدريب، فيمكن تسريحهم من الخدمة ليتمكنوا من الدراسة. "قلت لهم، أنتم جميعًا مكللون بالمعارك، والآن هناك حرب طاحنة في رفح - لماذا أنتم هنا؟ الجواب هو أنكم تهتمون بالجيل القادم من الجيش. يجب أن يتم ذلك أيضًا في أوقات الحرب. نحن نرعى الجيل القادم من شعب إسرائيل. أنا أقول لكم أنهم تقبلوا ما قلته."