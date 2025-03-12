خاص | وزيرة الإستيطان: لن نتقدم في المرحلة الثانية من الصفقة كما حددتها حماس وسنكمل الحرب

صرحت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية اوريت ستروك خلال مقابلة أجريت معها على شاشة قناتنا العبرية أن "الكابينيت قرر خلال الجلسة الأخيرة له عدم التقدم إلى المرحلة الثانية من صفقة المختطفين كما حددتها حماس". لمتابعة تصريحها يمكنكم متابعة الفيديو.

وأضافت :"يجب على المرحلة الثانية أن تنتهي بهزيمة حماس وإخراجه من قطاع غزة، هذا ليس قرار يجب قبوله، وإنما قرار اتخذناه" وأشارت إلى أنها والوزير سموتريش عارضا الصفقة لأنهما "اعتبرا أنه من الخطأ الإفراج عن السجناء الفلسطينيين القتلة" وشددت ستروك إنه في حال اتخذت الحكومة قرارا بالمضي المرحلة الثانية كما حددتها حماس فإن حزبها "سيقوم بتفكيك الحكومة إن أخذت هذا القرار".