إخفاقات أمنية وفجوات استخباراتية: تقرير مراقب الدولة حول قواعد الجيش الإسرائيلي في الشمال

كشف تقرير لمراقب الدولة متنياهو انجلمان نشره اليوم الثلاثاء استهدف التدقيق في الأوضاع داخل قواعد الجيش الإسرائيلي في شمال البلاد عن سلسلة إخفاقات خطيرة وأشار إلى أن مستوى الجاهزية العسكرية واستعداد المواقع في القيادة الشمالية حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر كان منخفضا للغاية.

كما تم تسليط الضوء على الثغرات الأمنية في المواقع، ونقص الأسلحة والتدريب، والاستدعاءات المتكررة على السياج التي تسببت في استنزاف المقاتلين، واقتراب قوات حزب الله والإرهابيين بشكل مستمر من الحدود. هذا ملخص للتدقيق السريع الذي تم إجراؤه في تموز/ يوليو 2023.

وأشار المراقب أيضاً إلى أن الواقع الأمني على "الخط الأزرق" (خط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان الذي حددته الأمم المتحدة في عام 2000) كان غير واضح، في ضوء الصعوبة في ترسيم الحدود نظراً لوجود أماكن في المنطقة بعيدة عن بعضها البعض، مما أدى إلى اقتراب عناصر حزب الله والمدنيين من المنطقة بطريقة خلقت احتكاكاً مع قوات الجيش الإسرائيلي، التي اضطرت إلى التحرك لإبعادهم. ومن النقاط الأخرى التي برزت من المحادثات مع المقاتلين في المواقع أنه على الرغم من أن تعليمات فتح النار كانت معروفة، فإن كمية الأعمال المطلوبة منهم قبل فتح النار لم تكن متناسبة مع التهديد الذي واجهوه.

وكشف التقرير أن الأعمال الاستفزازية من جانب منظمة حزب الله أدت إلى تآكل القرار 1701، وزادت من الاحتكاك بين الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله، ما أنذر بحتمية وقوع صراع بين الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصعيد عمليات حزب الله أجبر القوات على الوصول إلى السياج بعد كل إنذار، مما زاد من المخاطر وكان من الممكن أن يؤدي إلى تآكل اليقظة العملياتية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد الكبير من التنبيهات، والتي لا تكون ناجمة عن اختراق العدو، قد يؤدي إلى تآكل وإضرار مستوى جاهزية ويقظة القوات عندما يأتون للتحقق من التنبيهات حول لمس السياج.

Michael Giladi/ Flash 90

وأشار مراقب الدولة إلى أن جنود الاحتياط لم يكن لديهم تصريح بإطلاق النار من أسلحة معينة، ما جعلهم يواجهون حالة لم يكونوا فيها مجهزين بالأسلحة، على عكس الكتائب النظامية في القطاع. وبحسب مراقب الدولة فإن غياب الأسلحة يشكل فجوة عملياتية ويضر بقدرة القوات على إطلاق النار ويزيد من الخطر على جنود الاحتياط، ويضر بالقدرات العملياتية الأساسية للقوات.

وكان هناك فشل آخر أشار إليه إنجلمان في نظام "شوعال/ثعلب" التابع لقيادة الجبهة الداخلية، والذي تم تفعيله في وقت مبكر من عام 2016، والذي ساعد في إدارة القوات خلال الأوقات الروتينية والطارئة، ونقل المعلومات الحيوية، وتمكين السلطات المحلية من إدارة المعلومات ونقلها إلى السكان خلال أوقات الطوارئ. وكشفت المراجعة أن 49% من النواقص التي تم رصدها (139 من أصل 283) لم تخضع لمراقبة الجودة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم عقد أي اجتماع لهيئة الأركان العامة بشأن موضوع الدفاع السيبراني للنظام العسكري. ووفقا للتحقيق، بالرغم من إسناد المسؤولية إلى قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي وسيناريوهات الهجوم، فإن قيادة الجبهة الداخلية لم تحدد السيناريوهات المتعلقة بالسيبراني، ولم تكن هناك عملية منهجية لإدارة المخاطر، ورغم تحديد الثغرات الأمنية، إلا أنها لم تحلل أهمية التهديدات وشدتها واحتمالية حدوثها.

وتبين أيضًا أنه لم يتم إجراء أي نقاش للجنة الدفاع التابعة لهيئة الأركان العامة في نظام المعلومات والاتصالات العسكري، وهو ما لا يتوافق مع توجيه قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي ينص على أن لجنة الدفاع التابعة لهيئة الأركان العامة يجب أن توافق على متطلبات الدفاع والاستجابة الدفاعية فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي، وممارسة الرقابة والإشراف على تنفيذ المتطلبات. ويهدف عقد مثل هذه المناقشة في المراحل المطلوبة إلى ضمان وجود استجابة دفاعية مثالية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ثغرات في أنشطة قيادة الجبهة الداخلية، ووزارة حماية البيئة، وقسم التخطيط التابع للجيش، وسلطة الإطفاء والإنقاذ الوطنية في كل ما يتعلق باستعداداتهم لأحداث الطوارئ في الشمال.

Yonatan Sindel/Flash90

صرح مراقب الدولة ماتانياهو إنجلمان قائلاً: "نتجت مجزرة سيمخات توراه في السابع من أكتوبر عن إخفاقات عديدة وخطيرة في حماية حدود الدولة. وفي تفتيش مفاجئ أجريناه في ثماني قواعد عسكرية قبل السابع من أكتوبر، اكتشفنا إخفاقات وثغرات خطيرة في حماية الحدود الشمالية. وكان من الضروري أن يكون التقرير، الذي قُدّم قبل السابع من أكتوبر إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان آنذاك، بمثابة إشارة تحذير بشأن الثغرات والإخفاقات في حماية حدود الدولة. ويشكل التقرير دليلاً إضافياً على الأهمية الحاسمة لعمل مراقب الدولة وواجب الجهات الخاضعة للمراقبة في التعاون معه وفهم قيمته والعمل على تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب. ويعود تأخير نشر التقرير إلى قرار من لجنة فرعية تابعة للجنة مراقبة الدولة. لا يُغني هذا التقرير عن إعداد تحقيق من قبل مراقب الدولة حول إخفاقات 7 أكتوبر وهي قيد الدراسة حالياً من قبل جميع الأطراف - المستوى السياسي والعسكري. "المستوى العسكري، والمستوى المدني."

Eyal Margolin/Flash 90

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردًا على التقرير: "يرى جيش الدفاع الإسرائيلي أهمية في التدقيق، ودرس نتائجه ورد على التقرير المذكور في سبتمبر/أيلول 2023. وتشير نتائج التقرير إلى التدقيق الذي أُجري قبل الحرب في يوليو/تموز 2023، ولا تعكس الوضع الراهن على الأرض". قبل اندلاع الحرب، كان لدى جيش الدفاع الإسرائيلي مجموعة متنوعة من الخطط العملياتية المصممة خصيصًا لخطط العدو، وقام بتدريب وصيانة وحدة تدريب في القطاع وألوية سريعة من شأنها، إذا لزم الأمر، توفير استجابة عملياتية سريعة لمختلف السيناريوهات. وقد تم تحديث هذه الخطط بما يتناسب مع تقييم الوضع وانتشار قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم تفعيلها خلال حرب "السيوف الحديدية". يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مستمر لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المتطرفة من خلال التدريبات التي يشارك فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل كبير من عدد من الألوية والفرق في طرق التضاريس المختلفة من أجل الاستعداد بشكل مثالي لمختلف الأحداث. كما تم تجديد المواقع القائمة وبناء مواقع إضافية، وفقًا لمفهوم الدفاع الذي ينص على وجود موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي بين كل بلدة إسرائيلية والحدود.

على مر السنين، استثمر جيش الدفاع الإسرائيلي بكثافة في الاستعداد للحملة على الحدود الشمالية، ونوقشت هذه القضية بشكل متكرر خلال عام ٢٠٢٣. قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتحديث "مديرية درع الشمال" وتعزيزها وإضافة وسائل تكنولوجية وهندسية إليها، وعمل على كشف المناطق الحرجية، وأزال البنية التحتية الإرهابية من المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع إدارات الدفاع في البلدات، وإضافة العديد من مكوناتها الدفاعية إليها، وتجري هذه الإدارات تدريبات منتظمة وفقًا لخططها. ويولي جيش الدفاع الإسرائيلي أهمية كبيرة لقوات الأمن المستمرة، والتي خُصصت في إطارها موارد وأسلحة متنوعة للمقاتلين في المهام الحدودية".