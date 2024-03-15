وفاة سليم جبران، القاضي العربي الأول بالمحكمة العليا الإسرائيلية، عن عمر يناهز 76 عامًا

توفي اليوم الجمعة، سليم جبران، القاضي السابق بالمحكمة العليا الإسرائيلية وأول مواطن عربي يشغل منصب الرئيس الدائم لها، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض. يترك جبران وراءه إرثًا متميزًا محفورًا في تاريخ القضاء الإسرائيلي، بالإضافة إلى زوجته نينا وأربعة أبناء وثمانية أحفاد. ستقام مراسم جنازته في الكنيسة المارونية بحيفا يوم الأحد القادم الساعة 15:00.

ولد جبران في حيفا عام 1947 وتلقى تعليمه في مدرسة "تيرا سانتا" الثانوية بعكا قبل أن يتخرج في القانون من الجامعة العبرية بالقدس في عام 1968. بدأ مسيرته المهنية كمحامي خاص، ثم تقلد منصب قاضي الصلح في حيفا في عام 1982 وليمثل بعدها أمام المحكمة المركزية في حيفا في مارس 1993. في عام 2003، تم تعيينه في المحكمة العليا كقاضي بالنيابة، وحصل على التعيين الدائم في العام التالي، ليصبح بذلك أول عربي يشغل منصبًا دائمًا في هذا المرفق القضائي الرفيع.

عُرف جبران بمهنيته العالية وتأكيده المستمر على قيم المساواة وحقوق الأقليات والاندماج الاجتماعي، وغالبًا ما كان يعبر عن رأي الأقلية في الأحكام التي تناولت حقوق الأقليات، ما جعله شخصية محترمة بين زملائه والمجتمع القانوني. كما تقلد منصب نائب رئيس المحكمة العليا في يونيو 2017، وأدار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست العشرين.

من أبرز أحكامه، رفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق موشيه كاتساف ضد إدانته بالاغتصاب، وأبدى رأيًا مخالفًا ضد العفو عن الجرائم المرتكبة خلال عملية الانفصال عام 2005. وبالرغم من الجدل الذي أثير حول عدم غنائه للنشيد الوطني "هاتيكفا"، إلا أن العديد دافعوا عن موقفه مؤكدين على احترام تنوع الهويات ضمن الدولة.

يتحدث رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في كلمة التأبين عن القاضي جبران كرمز للديمقراطية الإسرائيلية والعمل بأخلاق ومهنية عالية، مشيرًا إلى دوره كأول قاض عربي دائم بالمحكمة العليا ونائب للرئيس كإنجاز تاريخي. تعازي العميقة لعائلته ولكل من عرف وأحب القاضي جبران.