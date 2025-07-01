"دراما معسكر الدولة" : انسحاب عضو ثانٍ من حزب بيني غانتس

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دراما في معسكر الدولة: أبلغ عضو الكنيست ماتان كهانا رئيس الكتلة بيني غانتس صباح اليوم (الثلاثاء) بنيته مغادرة الحزب، وعلى ما يبدو، الكنيست. وأفادت الكتلة أن غانتس شكر كهانا على شراكته ونزاهته، وتمنى له النجاح. يليه في قائمة غانتس ياعيل رون بن موشيه، التي يمكنها العودة فورًا إلى الكنيست. وفي حال انسحابها، سينضم أكرم حسون من كتلة الوزير جدعون ساعر، مما سيعزز الائتلاف الحالي.

لنتذكر أن عضو الكنيست غادي آيزنكوت أبلغ غانتس أمس باستقالته من الحزب. والسبب هو الهيئة الانتخابية التي شكلها رئيس الحزب، والتي تضم حوالي 150 مسؤولاً يعتمدون عليه. وقد صرّح المقربون من آيزنكوت، حتى قبل الإعلان الرسمي، بأن الأمر مجرد "لعبة حظ"، بأن الانتخابات التمهيدية التي تلوح في الأفق في معسكر الدولة لا تسمح بمنافسة حقيقية.

بعد نصف ساعة من الساعة الثامنة مساءً، صدر بيان رسمي من معسكر الدولة: "أبلغ عضو الكنيست الفريق (احتياط) غادي آيزنكوت رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، بنيته مغادرة حزب معسكر الدولة وعودة تفويضه إليه. ويؤكد الاثنان على صداقتهما الراسخة واحترامهما الكبير، وأنهما سيواصلان التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ومن أجل شعب إسرائيل في المستقبل أيضًا".