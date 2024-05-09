في حل من الدبلوماسية: بن غفير ينتقد الرئيس الأميركي بشكل ساتيري على منصة اكس

أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن احتمال حجب الأسلحة الهجومية عن إسرائيل إذا أعقب ذلك عملية واسعة النطاق في رفح، السخط في صفوف الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية واستغل وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير منصة التواصل الاجتماعي اكس للتعبير عن ذلك بشكل ساتيري ومقتضب: حماس يحب بايدن.

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أشعلت تغريدة بن غفير موجة إدانات استهلها رئيس المعارضة يائير لابيد الذي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة بن غفير في الحال لأنه "يعرض كل جندي ومواطن في البلاد للخطر".

كما انتقد لابيد تعاطي الحكومة مع الوضع، وسلط الضوء على المخاوف بشأن الأمن القومي وقدرة الحكومة على مكافحة حماس. كما علق عضو الكنيست فلاديمير بلاياك، العضو في حزب لابيد (يش عتيد/يوجد مستقبل)، واصفا الحكومة بأنها غير كفؤة. وقال لابيد عبر X: "إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض للخطر كل جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل".

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وفي وقت سابق، أكد بايدن أنه إذا قامت إسرائيل بغزو رفح، فإن الولايات المتحدة ستوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وتحديداً تلك المستخدمة في العمليات السابقة في مناطق حضرية مماثلة خشية إيذاء المدنيين في المدينة المكتظة بالنازحين دون تمييز.