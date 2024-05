في حل من الدبلوماسية: بن غفير ينتقد الرئيس الأميركي بشكل ساتيري على منصة اكس

أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن احتمال حجب الأسلحة الهجومية عن إسرائيل إذا أعقب ذلك عملية واسعة النطاق في رفح، السخط في صفوف الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية واستغل وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير منصة التواصل الاجتماعي اكس للتعبير عن ذلك بشكل ساتيري ومقتضب: حماس يحب بايدن.

