قضية "قطر جيت" تطورات جديدة بعد إلغاء حظر النشر

مددت محكمة الصلح اليوم (الثلاثاء)، بطلب من الشرطة، اعتقال يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين حتى يوم الخميس. ويجري الاشتباه بتورط الإثنين وهما مقربان من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية "قطر جيت" (وفقا للشرطة، فإن الاسم الحالي للقضية هو "قطار على البوابة").

بعد التمديد، قررت المحكمة رفع حظر النشر عن القضية برمتها. وبحسب القاضي، "هذه حالة استثنائية ظل فيها أمر حظر النشر غير نافذ، بما في ذلك من خلال التسريبات المتكررة. ولم تنفذ الشرطة الإسرائيلية الأمر". وأوضح محقق الشرطة خلال الجلسة أن هناك اشتباه في أن يكون العضوان بالمكتب قد نقلا أيضا رسائل سلبية ضد مصر ولصالح قطر.

تدرس لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين فرض حظر على المحامي عميت حداد من الاستمرار في تمثيل رئيس الوزراء نتنياهو والمشتبه بهما أوريخ وشروليك إنهورن (الذي يعمل في مكتب نتنياهو) في وقت واحد في قضية قطر. وقد تم عرض الأمر على اللجنة، ومن المقرر أن تبت في ذلك قريبا.

ووجهت إلى فيلدشتاين وأوريخ تهم الاتصال بعميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال. وعلم صباح اليوم أيضًا أن يوناتان أوريخ مشتبه به أيضًا في تسريب معلومات سرية من مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، خلال جلسة الاستماع في قضيته، ظهر أن هناك أدلة تشير إلى أنه تلقى أموالاً من مصادر أجنبية. ويُشتبه في أن أوريخ، إلى جانب آخرين، نقلوا رسائل إلى وسائل الإعلام كان يُنظر إليها على أنها قادمة من شخصيات سياسية، لكنها في الواقع جاءت من قطر. يشار إلى أن أوريخ اتبع منذ بداية التحقيق مبدأ الادعاء أنه ليس موظفا عاما، إلا أن القاضي رفض هذا الادعاء.

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وقال ممثل الشرطة خلال الجلسة إن "مصالح دولة قطر كانت مدعومة من قبل عناصر مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء". وأثار ممثل الشرطة في المحكمة مخاوف بشأن عرقلة التحقيق من قبل محامي الدفاع عن أوريخ، عميت حداد، الذي يمثل نتنياهو أيضًا في محاكماته الأخرى المعروفة بـ"الآلاف". وقال المحامي حداد في غضب: "سأقدم شكوى ضدك بسبب هذا التصريح الوقح". وتقدم حينها محامي الدفاع عن فيلدشتاين، عوديد صابوراي، إلى الشرطة بسؤال: "إذا كان هناك قلق بشأن احتمال التشويش على خلفية توكيل نفس المحامي لصالح ثلاثة أطراف في نفس القضية - فماذا فعلتم إزاء هذا القلق لمحاولة منع التشويش؟" وكان جواب الشرطة: "لا أعرف".

يذكر أن الشرطة أعلنت أمس عن اعتقال أوريخ وفيلدشتاين، وبعد ذلك تم التحقيق معهما لأكثر من عشر ساعات. وتم استجواب نتنياهو أيضًا كشاهد، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، مع التأكيد أنه في هذه المرحلة لا يشتبه بتورط رئيس الوزراء في القضية. ويجري التحقيق مع مشتبه به رئيسي آخر تحت طائلة التحذير، بالإضافة إلى صحفي أدلى بشهادته في إفادة علنية، والذي تم تحويله بعد ذلك إلى التحقيق تحت طائلة التحذير، للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي.

Avshalom Sassoni/Flash90

وكان أوريخ وفيلدشتاين قد تم اعتقالهما للاستجواب في القضية قبل نحو أسبوعين، بشبهة الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة. وقد تم إطلاق سراحهما في نهاية التحقيق. وفي اليوم السابق، اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر في تسجيل صوتي تم عرضه على إذاعة كان بيت بأنه قام بتحويل أموال إلى فيلدشتين من أحد أعضاء جماعة الضغط الأمريكية لصالح الحكومة القطرية يدعى جاي بوتليك، وهو المشتبه به أيضًا في تسريب الوثائق السرية من الجيش لصحيفة بيلد.