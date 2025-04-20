بناء على معلومات استخباراتية: يائير لابيد يحذر من "اغتيال سياسي" في إسرائيل

حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتمادا على معلومات استخباراتية حاسمة : "نحن بالطريق الى كارثة جديدة، هذه المرة من الداخل مستوى التحريض والتطرف غير مسبوق، سيكون هناك اغتيال سياسي، وربما أكثر من واحد، يهود سيقتلون يهود".

وأشار لابيد خلال تصريحاته إلى أن "هناك تهديدات كثبرة ضد رئيس الشاباك رونين بار"، وتطرق الى بيان الحزب الحاكم الليكود، والذي ذكر فيه أن :"رونين بار يحول أجزاء من الشاباك إلى ميليشيا خاصة للدولة العميقة" وشدد لابيد أن لمثل هذا التصريح توجد عواقب. إنهم يدركون جيدا ما يفعله هذا الأمر لمؤيديهم.

وطالب لابيد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن يسعى لوقف هذا الأمر :" الأمر متروك لك. أسكتوا وزرائكم وابنكم في ميامي، بدلًا من دعم التحريض، ادعموا الشاباك وقوات الأمن والأجهزة الأمنية التي تحافظ على بقاء هذا البلد".

وتابع لابيد :"هذه المرة لا يمكنك القول ’لم أعرف’ ، هذه المرة لن ينجح الأمر، أنت بالفعل تعرف، أنت جزء من ذلك، يجب أن توقف ذلك".