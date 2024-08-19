غانتس لـi24NEWS : "على نتنياهو قبول المقترح الأمريكي وعدم إضافة عراقيل ، ومستعدون لدعمه"

صرح رئيس المعسكر "الوطني" بيني غانتس خلال مقابلة في i24NEWS بعد تقديمه العزاء لعائلات الضحايا الإسرائيليين :"لدينا عدد كبير من القتلى خلال اليومين الماضيين، نحن بحاجة أن نبقى مستقرين وأرغب بدعم العائلات " وتابعت :"في دولة إسرائيل لم تحدث كارثة مثل السابع من أكتوبر منذ تأسيسها" لذلك "قررت حكومة إسرائيل بصورة صحيحة تركيز جهودها الهجومية في غزة، والتأثير من خلال الدفاع الهجومي".

وأضاف أن "حماس ستغادر غزة، وتستهدفنا وستمنع أي محاولة للتوصل الى اتفاق آخر. أريد أن أكون دقيقا، اعتقدت أن هجومًا كاملاً كان ينشب ولم يحدث أي من هذا على الإطلاق. علينا أن نتذكر أنه في الواقع الذي نعيشه، هناك مختطفون في غزة".

Erik Marmor/Flash90

وطالب غانتس بتنفيذ عملية وقائية في الشمال: " لقد أردنا منذ فترة طويلة نسخ الموارد العملياتية للجيش الإسرائيلي في الساحة الشمالية. ولا يمكن أن يستمر الوضع في الشمال على ما هو عليه. هناك حاجة إلى اجراء عملية وقائية، وأن يتخذ الكابينيت القرار. نحن ندرك التهديد الملموس، وعلينا أن نتحرك. إنني أتفهم التوتر والخوف – لكن دولة إسرائيل واجهت أشياء صعبة في الماضي. إن حزب الله يتسبب في تدمير جنوب لبنان ويمكن أن يؤدي إلى وضع أسوأ، ومن الأفضل التوصل إلى تسوية في الشمال في هذا الوقت".

وقال أيضًا: "ذهبت يوم الجمعة لتهنئة أعضاء كيبوتس إيريز الذين عادوا إلى الكيبوتس. في النهاية، الواجب الإنساني هو إعادة المختطفين - ونحن بحاجة إلى تحقيق تسوية إقليمية، والتي يجب على دولة إسرائيل التوجه اليها".

وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس المعسكر الوطني: "نحن بحاجة للضغط على حماس. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين. الأمر بسيط جدًا، 250 شخصًا ذهبوا للنوم ليلاً وتم نقلهم إلى غزة. وسيطروا على معبر رفح في غضون 45 دقيقة. أطالب تنفيذ الخطوط العريضة. لن نسمح بأن يتكرر ما حدث في غلاف غزة على الحدود الشمالية، فنحن أمام صراع طويل جداً. يجب عليه (نتنياهو) أن ينفذ الاتفاق، وقوله إنه وافق عليه لا يعني أنه نفذه. وسنقوم بدعمه لعودة المختطفين".

Kobi Gideon

وأضاف: "نتنياهو يخشى على أمنه السياسي. أقول له لا تخف، دولة إسرائيل أقوى من هذه الأزمة. الفريق ليس مستقلا حقا، تجد كل مرة بندا واحدا. أنا أتفهم مجمل احتياجات الحرب. مجلس إدارة الحرب الكبير ليس مؤهلا لتنفيذ مهمته، لا في المعرفة ولا في أسلوب التصرف - فهو غير كفؤ. معظم الأمور حدثت في مجلس الحرب الصغير. نتنياهو يتأثر من اعتباراته السياسية وليس من الاعتبارات الموضوعية".

وفي الختام، قال غانتس إنه "في نهاية، الأمر يضرون بالعمل الذي يتعين علينا القيام به معا. لقد انضممت دون المطالبة بأن أكون شريكا وأن أكون مؤثرا- نتنياهو أقرب بكثير إلى آرائي من آراء بن جفير وسموتريش. نحن بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما أنني قمت بإدارة عملية "حامي الأسوار" مع نتنياهو في فترة الانتخابات. نحن الأغلبية التي يمكنها التحدث مع بعضها البعض - وعدم إعطاء مساحة للهيئات المتطرفة. أعرف ما تحتاجه دولة إسرائيل، ويجب أن يرتكز على حكومة تمثل الأغلبية الواسعة".

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