تحذير مراقب الدولة : "نزاهة الانتخابات الإسرائيلية في خطر"

حذّر مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو إنغلمان، من تهديدات جدية قد تمسّ نزاهة الانتخابات المقررة عام 2026، وذلك في ظل ضعف استعدادات الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية لمواجهة محاولات التأثير الأجنبي، ولا سيما في المجال الرقمي.

وقال إنغلمان في خطاب ألقاه خلال مؤتمر "أسبوع السايبر" في جامعة تل أبيب إن مراجعة موسعة يجريها مكتبه تكشف عن "عيوب جوهرية" في استعدادات الأجهزة الرسمية للتعامل مع التدخلات الخارجية. وأضاف:

"دخلت إسرائيل سنة انتخابية، وفي مثل هذه الفترة يتصاعد التهديد وقد يعرض العملية الديمقراطية للخطر".

وأوضح المراقب أن المخاطر تشمل خلق فوضى يوم الانتخابات، والتأثير على خيارات الناخبين، وتشويه النتائج، وتآكل ثقة الجمهور في فرز الأصوات، إلى جانب إمكانية تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأشار إنغلمان إلى أن التوترات الأمنية المتزايدة والارتفاع المستمر في هجمات السايبر الإيرانية تضيف بُعدًا خطيرًا لتهديدات التأثير الأجنبي، لافتًا إلى تكرار محاولات التجسس الإلكتروني التي يتم كشفها في إسرائيل.

وفي ختام تصريحاته، دعا إنغلمان الحكومة والهيئات المختصة إلى تحرك عاجل لتعزيز الجاهزية الأمنية وحماية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن على مؤسسات الدولة "التعجّل في الاستعداد لمنع أي تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة".