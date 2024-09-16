"نتنياهو يعين الوزراء ويمكنه إقالتهم" و"غالانت يخنق روح القتال": وزراء يهاجمون وزير الأمن الإسرائيلي

تطرق الوزيران الإسرائيليان ميكي زوهار وشلومو كارعي خلال مقابلتين منفصلتين مع i24NEWS إلى إمكانية الإقالة المحتملة لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال زوهار (وزير الثقافة والرياضة) خلال المقابلة في النشرة المركزية للقناة العبرية حول الموضوع "لم يتخذ بعد قرار حول الموضوع" لكنه "يأمل أن يجدوا طريقة لضم ساعر بدون إجراء تغييرات جذرية للغاية". وأوضح "أن نتنياهو يعين الوزراء ويمكنه إقالتهم".

في حين هاجم وزير الاتصالات شلومو كارعي غالانت خلال المقابلة في نشرة السابعة بشدة وقال "نحن بحاجة هنا إلى وزير أمن وليس لدينا هنا وزير كهذا. كان يجب على يوآف غالانت أن يعود إلى منزله منذ فترة طويلة".

وتابع كارعي :"دولة إسرائيل هي سفينة حربية جاهزة للخروج إلى المعركة، روح المعركة تنفخ في أشرعتها، ووزير الأمن يمسك بالأشرعة ولا يسمح بحدوث ذلك. غالانت يخنق روح القتال في الدولة".