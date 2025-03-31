قائد البحرية السابق|| أهم المعلومات عن ايلي شارفيت الذي عينه نتنياهو لمنصب رئيس الشاباك والردود على تعيينه

تناول المحلل العسكري لقناة i24NEWSالعبرية يوسي يهوشاع صباح اليوم (الاثنين) في الادعاءات بأن إيلي شارفيت، الذي عينه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة الشاباك، مقرب منه. وكشف يهوشوع، من بين أمور أخرى، أن شارفيت جاء إلى مظاهرات كابلان، وشدد على أنه "يجب التعامل مع هذا بطريقة موضوعية. ربما يكون نتنياهو يريد هز المنظمة، وشاربيت قائد جيد".

وأضاف يهوشوع : "لقد رأيت الانتقادات الموجهة إلى شارفيت باعتباره ’بيبست‘ (مصلح يطلق على المقربين من نتنياهو)، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر على المستوى الموضوعي، فهو ليس لديه خبرة في العمل في منظمات مثل الشاباك، ولكن إذا كان نتنياهو يريد هز المنظمة وإحضار شخص من الخارج، فإن شارفيت هو الرجل المناسب لهذا المنصب ومن المؤكد أنه ليس من الصحيح صبغه بألوان سياسية. في النهاية، إذا كان قائدًا جيدًا، فسوف ينجح".

خدم الجنرال شارفيت لمدة 36 عامًا في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك 5 سنوات كقائد للبحرية. وفي هذا المنصب، قاد بناء قوة الدفاع البحرية في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة عملياتية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران. وذكر مكتب نتنياهو أن "الشاباك منظمة تتمتع بحقوق كثيرة، وقد تعرضت لهزة قوية في السابع من أكتوبر. ورئيس الحكومة مقتنع بأن الجنرال شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة المنظمة الى الطريق الذي سيواصل بها انجازاته".

Haim Goldberg/FLASH90

وتنقسم الآراء حول التعيين في النظام السياسي، خاصة في ضوء أن نتنياهو أعلنه في وقت لا تزال إقالة رئيس الشاباك الحالي رونان بار مجمدة بأمر من المحكمة العليا.

وأوضح عضو الكنيست بيني غانتس: "الجنرال إيلي شارفيت هو شخص وقائد ممتاز، يتمتع بالقيم والخبرة. إنه شخص مستقل، قادته دائمًا مصلحة أمن إسرائيل وليس لدي أدنى شك في أن هذا سيكون هو الحال في المستقبل أيضًا. ومع ذلك، ما هو واضح هو أن رئيس الوزراء قرر هذا الصباح مواصلة حملته ضد النظام القضائي وقيادة دولة إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة. يجب أن يتم تعيين رئيس الشاباك فقط بعد قرار المحكمة العليا".

ورحب عضو الكنيست غادي إيزنكوت بالتعيين: "إيلي هو قائد يتمتع بعمود فقري وقيم مهنية وقد برع في جميع مناصبه في الجيش الإسرائيلي ومع سنوات عديدة من المعرفة، أنا مقتنع بأنه سيتقدم بالمنظمة وفقًا لمهمتها وسيكون مخلصًا لدولة إسرائيل"

في المقابل، رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على التعيين عبر "هيئة البث الرسمية" واصفا إياه بـ"المحيّر" وقال: "كان شارفيت قائدا ممتازا، لكن ليس لديه خلفية استخباراتية أو تدريب. والاعتبارات التي أدت إلى تعيينه، بعد سنوات من عدم الخدمة في الجيش، تثير العديد من الأسئلة".