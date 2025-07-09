"مثل القذافي وصدام حسين": إسرائيلي يُدان بالتحريض ضد نتنياهو ووزراء إسرائيليين

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أدانت محكمة الصلح في كفار سابا وسط إسرائيل اليوم (الأربعاء) بنيامين شميل، من سكان بتسيرا وسط إسرائيل، بتهم التحريض على الإرهاب والتحريض على العنف ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء وعضو الكنيست، بسبب منشورات مختلفة على شبكة التواصل الاجتماعي X.

اعترف شميل، وأُدين، في إطار صفقة إقرار بالذنب، بنشره منشورات على حسابه على منصة "إكس" تُشجع أو تدعو إلى شن هجمات عنيفة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس لجنة الدستور والقانون والأمن سيمحا روتمان.

ووفقًا للائحة الاتهام المُعدّلة، غرّد شميل بشأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قائلًا: "على تشاوشيسكو وزوجته والأولاد أن يواجهوا مصيرهم الذي يوشك أن يتغير! مثل القذافي، ومثل صدام حسين، ستأتي نهايتهم في الشوارع" و"سيمحى تاريخ وذاكرة الظالم!". وفيما يتعلق بوزير العدل ليفين، غرّد قائلًا: "أين هذا الرجل؟ يجب مطاردته ببندقية صيد"، وكتب بشأن وزير المالية سموتريتش: "سيكون الإرهابي المجرم تحت الأرض أو في السجن العام المقبل!".

في إطار التسوية، سيطلب الطرفان بشكل مشترك الحكم على المتهم بالسجن لمدة 9 أشهر، ويمكنه أن يقضيها من خلال الخدمة المجتمعية إذا وجد مناسبًا، بالإضافة إلى عقوبة مرافقة.