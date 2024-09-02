نتنياهو يطلب "الصفح من عائلات المختطفين" و"محور فيلادلفيا هام لمحور الشر"

على خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية الحاشدة التي شارك فيها الآلاف بعد مقتل المختطفين الستة لدى حماس، واتهامات بايدن بشأن سلوكه فيما يتعلق بالصفقة – عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الاثنين)، مؤتمرا صحفيا. وقال: "أطلب الصفح من أهالي المختطفين لأننا لم نتمكن من إعادة المختطفين أحياء. حماس سيدفع ثمنا باهظا، لن نعود الى جدول عملنا اليومي".

واستعرض نتنياهو خريطة وأوضح أهمية بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا: "محور الشر يحتاج إليه، لذلك نحن بحاجة للسيطرة عليه. بمجرد أن نغادر هناك، لن يكون هناك أي حاجز لمنع إدخال الأسلحة إلى حماس - وكل شيء تموله إيران".

وبعث برسالة حازمة إلى وزير الأمن يوآف غالانت، الذي قال إن "قرار مجلس الوزراء" بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يجب التراجع عنه " وقال إن "قرارات الكابنيت ملزمة للجميع. لا يدور الحديث عن خطة وفقا لطلبك." وأضاف: "ما هي الرسالة؟ أن نغير قراراً استراتيجياً أساسياً تحت ضغط ذبح رهائننا؟ وهذا سيشجع الإرهاب والمزيد من جرائم القتل". وأكد: "لا أحد أكثر التزاما بعودة المختطفين مني". ثم أشار أيضا إلى كلام بايدن بخصوص الصفقة: "لا أعتقد أنهم سيطالبون منا المزيد من التنازلات بعد مقتل المختطفين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة"، لكنه أضاف أنه "لا يعتقد" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق".

ورد "مسؤولون كبار" في إسرائيل على تصريح بايدن - وقالوا: "من الغريب أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا على رئيس الحكومة نتنياهو الذي وافق على العرض الأمريكي في وقت مبكر من 31 أيار/مايو وعرض الوساطة الأمريكية في 16 آب/أغسطس، ووليس على السنوار الذي يستمر في رفض أي صفقة بشدة. كلمات الرئيس الأمريكي خطيرة بشكل خاص عندما تقال بعد أيام قليلة من قيام حماس بإعدام ستة رهائن إسرائيليين، بما في ذلك مواطن أمريكي.