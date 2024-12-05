إسرائيل- لا عودة إلى المربع الأول في سوريا

على خلفية الخشية من أن الرئيس السوري بشار الأسد سيضطر الآن إلى الاعتماد بشكل أكبر على إيران ووكلائها من أجل صد هجوم المعارضة في شمال بلاده، توضح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها لن تسمح لطهران بتسليح جيش الأسد بالأسلحة أو القوات.

وتؤكد إسرائيل أنها ستعمل على منع ذلك، لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم متجدد في سوريا وبالتالي فتح محور لحزب الله لإدخال أسلحة جديدة. تعترف المؤسسة الأمنية حالياً بجهود إيرانية واسعة النطاق لإعادة تسليح حزب الله من أجل استعادته من الحرب مع إسرائيل.

وشمال سوريا تلعب دورًا رئيسيًا لتسليح إيران لحزب الله بحسب تقارير. وحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسد مؤخراً من أنه "يلعب بالنار" بسبب التعاون مع إيران وحزب الله - حتى قبل الهجوم المفاجئ الذي شنته المعارضة والذي بدأ الأسبوع الماضي - ثم ذكر أن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في سوريا وتراقب عن كثب التطورات في سوريا. ستعمل على حماية مصالحها.

وفُعّلت اليوم الخميس الدفاعات الجوية قرب العاصمة السورية دمشق، خشية من هجوم منسوب لإسرائيل بمسيرة.