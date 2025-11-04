تسريب سديه تيمان: هاتف المدعية العسكرية المفقود يثير التساؤلات

بدأ هذا الصباح (الثلاثاء) التحقيق مع المدعية العامة العسكرية الرئيسية المنتهية ولايتها، اللواء يفعات تومر-يروشلمي. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود للعثور على الهاتف المحمول الخاص بها، الذي فُقد مع اختفائها ولم يتم العثور عليه بعد.

تمت مشاهدة وحدة الغواصين التابعة لزاكا على شاطئ هتسوك وهي تجري بحثاً عن هاتف محمول للمدعية العامة العسكرية. المدير العام ادعى أن الوحدة وصلت بناءً على طلب من الشرطة - الذين قالوا من جهتهم إنهم لم يطلبوا ذلك. فيما أوضح التنظيم لاحقًا أن "نشاط الغواصين ليس تابعًا لمنظمة زاكا، التي تعمل في مهمات إنقاذ الأرواح واحترام الميت".

ويشار إلى أن قاضي المحكمة العليا يشائيل كاشر قرر صباح اليوم (الإثنين) الانسحاب من النظر في الالتماس الذي يطالب باستكمال التحقيق ضد تومر يروشلمي، وذلك على خلفية مزاعم بوجود تقصير من قبل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب-مياره، في القضية.

وسيتم تحويل الالتماس الآن للنظر أمام القاضي نوعام سولبرغ.يُذكر أن كاشر وبهرب-مياره عملا في الماضي في نفس مكتب المحاماة، وهو ما قد يشكل تعارض مصالح محتمل.