أعلن قسم الميزانيات اليوم (الاثنين) أن هناك صعوبات قانونية في تحويل الأموال للمعاهد التعليمية وللتعليم الحريدي، وذلك بناءً على تعليمات المستشارة القانونية، غالي بهراب-مياره. رداً على ذلك، أعلن عضوا الكنيست أريه درعي وموشيه غافني بتنسيق بينهما: حتى يتم حل القضية – لن ندعم إقرار ميزانية الدولة.

يكمن وراء مطالب الحريديم محاولة لربط الأموال بقاعدة الميزانية، مما يجعل من الصعب على المستشارة القضائية إلغائها في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، رغم أنه كان من المفترض أن يُطرح للنقاش في ساعات المساء المبكرة، تم تأجيل المصادقة على الميزانية إلى ساعات المساء المتأخرة. ويعود ذلك إلى الطريق المسدود مع الأحزاب الدينية وعدم التوصل إلى اتفاقات.

في وقت سابق اليوم، صرّح رئيس المعارضة يائير لابيد: "يوجد مستقبل توقف مرة أخرى نهب أموال مواطني إسرائيل دافعي الضرائب. الآن في الهيئة العامة تم إيقاف التصويت على تحديث الأطر الميزانية وذلك بسبب أن الأموال المخصصة للأحزاب الحريدية تخضع لإجراء فحص قانوني بسبب التماس المحكمة العليا الذي قدمناه بخصوص المليار. سنواصل النضال من أجل مواطني إسرائيل".

نُذكّر: على الحكومة تمرير الميزانية حتى تاريخ 25 آذار، قبل عيد الفصح اليهودي. إذا لم تُمرّر الميزانية حتى هذا التاريخ، ستسقط الحكومة وستتجه إسرائيل إلى انتخابات.