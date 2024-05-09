سموتريتش: "خطر تأسيس الدولة الفلسطينية بات ملموسا كما لم يكن منذ سنوات"

اجنمع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الأربعاء مع رؤساء سلطات المستوطنات في الضفة الغربية. خلال الاجتماع، سموتريتش واستعرض أمامهم "الخطر الملموس الذي يتطور بتأسيس دولة فلسطينية مع تدخل دولي وموافقة الجهات اليسارية في النظام السياسي".

وأضاف الوزير: "لا يمكن أن يكون السابع من أكتوبر، اليوم الذي شهد أروع المذابح وأقساها منذ المحرقة، هو يوم تأسيس الدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية تمثل تهديداً خطيراً لدولة إسرائيل وعلينا أن نمنعها بكل الوسائل المتاحة لنا. الآن هو الوقت للعمل ضد الفكرة الخطيرة لإنشاء دولة فلسطينية. دول العالم تعزز هذا وهو أكثر خطورة من أي وقت مضى".

خلال الاجتماع، أعلم الوزير الحاضرين أن رئيس الحكومة نتنياهو منع في الأشهر الأخيرة عقد اجتماعات مع مديريات مكتب التخطيط وموافقات خطط البناء في الضفة الغربية، وذلك بصورة تتنافي مع التفاهمات الائتلافية مع تشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، أصدر سموتريش بيانًا بعد وقت قصير من الإعلان عن الاجتماع: "عشية عيد استقلالنا السادس والسبعين، يتم تذكيرنا بأن حرب استقلالنا لم تنته بعد. بمجرد الإعلان عن الدولة، اضطررنا للقيام بذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من مارشال، وزير الخارجية في إدارة ترومان، وعلى الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة على الدولة التي أقيمت حديثًا، يجب علينا مواصلة هذه الحرب أيضًا حتى النصر".

وأضاف: "هناك شيئان ملحان يجب علينا القيام بهما الآن: مواصلة الحرب في غزة حتى تدمير حماس وعودة المختطفين. وهذا يشمل الاحتلال الكامل لرفح هنا والآن، والحفاظ على وحدتنا بأي ثمن. فقط يمكننا معًا أن نقف ضد أعدائنا وضد الضغوط الدولية الكبيرة التي تمار س علينا للاستسلام"