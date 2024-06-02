ليبرمان: "تلقيت عروضا من نتنياهو بالانضمام إلى الحكومة ولكن هل يقع المرء في الفخ مرتين؟"

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الأحد إنه تلقى عروضا في الأسبوع الماضي للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو بعلمه شخصيا مشيرا إلى أنه "يتعرض لضغوط شديدة"، وفق النشر في واينت.

وتابع ليبرمان حديثه: "كانت هناك عروض مختلفة للانضمام إلى الحكومة في معرض الأسبوع الأخير أيضًا، وفي نهايته تلقيت عرضًا من نتنياهو لأصبح وزيرًا للدفاع". واستطرد: "هذه مقترحات بعلم نتنياهو". في المقابل، نفى الليكود صحة الاقتراح.

وفي الوقت نفسه أوضح ليبرمان أنه لا ينوي الانضمام إلى الحكومة لافتا إلى أن الانتخابات هي أمر الساعة. وأضاف"ليس هناك ما يمكن إصلاحه. لقد عملت وزيرا للدفاع في عهد نتنياهو واستقلت. أنت لا تقع في نفس الفخ مرتين. ولماذا استقلت؟ بسبب هذا المفهوم، بسبب عدم الرغبة في التعامل مع التهديدات بشكل حقيقي، طالما أن نتنياهو على رأس الهرم، لا توجد فرصة للإصلاح. الحكومة لا تؤدي مهامها لا في الاقتصاد ولا الأمن – هي منشغلة فقط في البقاء السياسي”.

وعلق ليبرمان على فكرة "الانتخابات في زمن الحرب" التي تعتبرها الحكومة مسألة إشكالية، "إن ذلك ضروريا مع وصولنا إلى حالة متواصلة من الوقوف دون أن نصل إلى أي مكان". جاءت أقواله على خلفية إقامة غرفة عمليات مشتركة بين حزب ليبرمان ويش عتيد برئاسة رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس كتلة "يمين رسمي" جدعون ساعر (الذي انشق مؤخرا عن بيني غانتس). وقال ليبرمان بهذا الصدد: "آمل بشدة أن ينضم غانتس إلى المعارضة ويتوقف عن توفير الغطاء لهذه الحكومة المجنونة، فالغرفة المشتركة التي أنشأناها تعمل منذ اللحظة الأولى بنشاط كبير".

Olivier Fitoussi/Flash90

واعتبر ليبرمان أن الاختبار الرئيسي الأول لهذا التكتل هو اختبار قانون الإعفاء من التجنيد، الذي ستطرحه الحكومة على الكنيست الأسبوع المقبل. ليبرمان المعروف بدفاعه الشرس ضد التهرب من التجنيد تحت غطاء المدارس الدينية قال إن إقرار قانون الإعفاء ذاك سيؤدي إلى تفكيك المجتمع الإسرائيلي". ويقدر ليبرمان أن الائتلاف لن يحصل على الأغلبية لهذا الغرض.

وتوقف عضو الكنيست ليبرمان كذلك عند الموضوع الأكثر سخونة وهو صفقة الإفراج عن المخطوفين وقال: "إن الخطوط العريضة للصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تصل أبدًا إلى المناقشة في مجلس الوزراء السياسي الأمني، ولكن حتى لو كانت هناك اختلافات من وجهة نظري، اقتراحي لجميع أعضاء الكنيست هو أنه ليس لدينا مصلحة في إدارة نقاش علني مع الولايات المتحدة، وليس لدينا بديل عن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، ولا عن توريد الأسلحة من الولايات المتحدة. لا يمكننا العمل في ظل العقوبات".

وشدد عضو الكنيست المعروف بخطه العلماني: لا مكان لتدخل السياسيين في قضية المخطوفين وواجبهم توفير الدعم لطاقم مهني وعدم إلقاء التصريحات التي من شأنها أن تبعد الحل".