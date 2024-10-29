"لا ترفع يديك!": اشتباك وتراشق كلامي بين النائبين الموغ كوهين وعوفير كاسيف في الكنيست
اشتبك النائبين في مناقشة حول مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي الهجمات • أضطر الأمن الى الفصل بين الاثنين
i24NEWS
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اندلعت مواجهة اليوم (الثلاثاء) بين عضوي الكنيست عوفر كاسيف (الجبهة ) وألموغ كوهين (عوتسما يهوديت) خلال نقاش في إحدى لجان الكنيست. واقترب الاثنان من بعضهما البعض حتى اضطر حراس الأمن إلى الفصل بينهما.
وصرخ كوهين في وجه كاسيف: "ها هو الداعم للإرهاب يأتي"، ثم صرخ في وجهه: "لا ترفع يديك!". وفي وقت سابق، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كاسيف وقال: "هذا عدو لدود".
ووقعت المواجهة خلال مناقشة لجنة الكنيست لقانون ترحيل عائلات منفذي الهجمات. وقال بن غفير: "يجب قول الحقيقة، لا يوجد فرق بين الأب والأم والصبي والفتاة، وأود أن أضيف أيضا العم والعمة والجد والجدة - كلهم نفس الشيء". وأضاف "من كان يعلم بالهجوم أو من يدعم الهجوم، فليخرج، فليخرج".
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