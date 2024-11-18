لافتة إعلانية تهاجم المستشارة القضائية للحكومة وسط تل أبيب :"دمه بين يديكي"

احتجاج ضد المستشارة القضائية: ت م تعليق لافتة ضد غالي بيهارف ميارا اليوم (الاثنين) على جسر فوق شارع أيالون بمدينة تل أبيب، تقول إنه في حالة اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فستقع المسؤولية عليها ، وكتب على اللافتة التي وضعها نشطاء حزب نوعام "دمه (نتنياهو) - على أيديكم". وأضاف رئيس الحزب آفي ماعوز: "اللافتة تقول الحقيقة البسيطة".

وبحسب ماعوز، كان ينبغي على بيهارف ميارا أن توقف "تحريض اليسار المتطرف ضد رئيس الحكومة". وتابع "كان ينبغي على المستشارة القضائية أن تتحرك، وهي لم تفعل، وستكون مسؤولة عن نتائج التحريض، إذا حدثت لا قدر الله". وأضاف نائب الوزير. "أي تعريف آخر لللافتة مثل "النزاع الأخوي" و"لافتة تحريض" وما شابه، ليس أكثر من موقف اليسار المتطرف".

وتتعرض بيهارف ميارا لهجوم شديد من كبار المسؤولين في الحكومة، عقب سقوط قنابل ضوئية في ساحة منزل نتنياهو في قيساريا. رد وزير الاتصالات شلومو كارعي، خلال النشرة الرئيسية بقناتنا العبرية على منشوره في منصة "اكس" قال فيه :"قم بقتل عدوك- أيضا بسبب تكاسله ، موافقته وسكوته- قوموا وأقيلوه" في إشارة الى المستشارة القضائية وقال الوزير إن "المستشارة القانونية تهدر وتبيح دمه" نتنياهو وتحاول إسقاط الحكومة.

وزعم كارعي في منشور نشره ضد ميارا وقال إنها "تجلس مكتوفة اليدين" أمام التحريض ضد نتنياهو. وكتب الوزير "هذه الفوضى تقربنا خطوات كبيرة الى الكارثة- قتل رئيس الحكومة". وتابع "من لا يحمي الديموقراطية، يتحول الى شريك بسكوته. حان الوقف للقول ، كفى! يجب على المستشارة القانونية أن تذهب الى منزلها منذ اليوم".