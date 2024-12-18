كشف i24NEWS : الجيش الإسرائيلي يحقق بشبهات حول سلوك غير أخلاقي لقائد لواء المظليين

يحقق الجيش الإسرائيلي في ادعاءات ومزاعم قادة برتبة عريف ومقدم حول السلوك غير اللائق لقائد لواء المظليين العميد عامي بيطون. الحديث يدور شهادات ضباط من ماضيه خدموا بالقرب منه لفترة طويلة وأغلبهم يأتون خلال الحرب. ومن هذه الادعاءات تظهر أوجه قصور بما يتعلق بالسلوك أثناء الحرب والسعي للاتصال.

من خلال الشهادات التي وصلت i24NEWS، هناك مزاعم وادعاءات عن سلوك غير أخلاقي تجاه القادة والمقاتلين، بينها عدد من الحوادث التي قد ترسم صورة مقلقة للطريقة التي دار بها القتال في اللواء العسكري، وعن سلوك قائد اللواء. وفي إطار التحقيق، تم أيضاً استدعاء عدد من القادة الحاليين والسابقين الذين خدموا أو يخدمون قريباً منه، وتم سؤالهم عن بعض الأحداث خلال الفترة التي يدور الحديث عنها.

في رسالة بعثت إلى القائد السابق للفرقة 98، دان غولدفوس، في مارس/آذار 2024، جاء فيها: "لقد نشأت مع القادة الذين كانوا آخر من يتناولون الطعام بعد الجنود، وهنا كل يوم يحضرون لقائد اللواء الشاورما والأشياء الخاصة التي يطلبها لخزانة حلويات. وفي الطابق الخامس الأسفل منه يأكلون وجبات طعام الحرب. بالنسبة له، الجنود مثل الهواء، لا يساوون أكثر من ذلك". وكتب أيضاً أحد الضباط إلى مكتب المدعي العام: "لقد تلقيت العديد من التحذيرات من الضباط بشأن ما كنت على وشك مواجهته".

وفي أعقاب الشكاوى التي وردت من عدد من الضباط، والتي وصلت إلى قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بيلوت، قام بتعيين قائد برتبة عميد للتحقيق في الادعاءات. وتم إجراء بعض احاديث التحقيقات على الحدود السورية، وأخرى أجريت في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب مساء أمس. كما تم استدعاء قائد لواء المظليين.

وفي رده، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ما كشفته i24NEWS، وقال: "هذه ادعاءات وردت قبل عدة أشهر وتم فحصها في الماضي، ولكن في ضوء تكرارها يتم فحصها مرة أخرى الآن. وقام قائد القيادة المركزية بتعيين ضابط خارجي برتبة مقدم، والذي سيقوم بالتحقيق في الادعاءات مع أصحابها وتقديم استنتاجاته إليه في أقرب وقت ممكن. وكان العقيد عامي بيطون يقود لواء المظليين طوال الحرب طوال العام الماضي وحقق إنجازات كبيرة في جميع ساحات القتال".