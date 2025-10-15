شابان هددا بقتل رئيس الحكومة الإسرائيلية

تم أمس (الثلاثاء) اعتقال شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس للاشتباه في أنه هدد بقتل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. في الوقت نفسه، تم اعتقال مشتبه به آخر هدد أيضًا بقتل نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

الشاب مشتبه به بنشر منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يفيد بأنه يهدد بالإساءة إلى رئيس الحكومة ويكتب: "أرغب في ذبْحه، ذبْحه بمسدس". في قرار المحكمة حول اعتقاله كُتب أن المشتبه به ادعى أنه من المفترض أن يُدخل قريبًا إلى مجتمع "ملكيشوع" بسبب إدمانه على تعاطي الحشيش.

جاء أيضًا في قرار المحكمة أن "أغلب إجراءات التحقيق قد انتهت، ولذلك لا يوجد مبرر لاستمرار اعتقاله، ومع ذلك فإن حالته العامة وطريقة حديثه تثير القلق من أن حالته النفسية غير سليمة، ولهذا السبب أُصدر تعليماتي للطبيب النفسي الإقليمي بتقديم تقرير حول وضع المشتبه به، مسؤوليته عن أفعاله وأهليته للمثول أمام المحكمة".

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة اليوم مواطنًا من ريشون لتسيون بشبهة تهديد حياة رئيس الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين منتخبين آخرين، وصباح اليوم قُدمت ضده لائحة اتهام وطلب لتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.

المشتبه به وصل إلى بوابات قاعدة عسكرية في وسط تل أبيب، وصرح بأنه ينوي قتل رئيس الحكومة ومسؤولين كبار آخرين. عناصر شرطة تل أبيب الذين استُدعوا إلى المكان حددوا مكان المشتبه به، وهو في السادسة والأربعين من عمره ويسكن في ريشون لتسيون، وقاموا باعتقاله بينما واصل تهديده للمسؤولين وللشرطة الذين نفذوا عملية الاعتقال.

المشتبه به خضع للتحقيق في مركز الشرطة، وبعد ذلك أُحضر لتمديد اعتقاله في المحكمة التي قررت تمديد اعتقاله حتى اليوم.