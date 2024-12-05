وفد إسرائيلي زار روسيا أمس لمناقشة مواضيع مزدوجة

يجتمع الكبنيت الإسرائيلي مساء اليوم (الخميس) لبحث موضوع الأسرى والمفقودين في قطاع غزة، وذلك على خلفية الاتصالات الخاصة بالصفقة في مصر وعلى خلفية الوفد الإسرائيلي برئاسة سكرتير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العسكري رومان غوفمان الذي زار روسيا الليلة الماضية. وستتناول المناقشة الحديث عن الأحداث في سوريا. في إسرائيل، يخشون انهيار نظام الأسد الذي سيؤدي إلى بديلين إشكاليين - أحدهما هو الوجود الإيراني المتزايد والآخر هو الفوضى في البلاد وتعدد الجماعات المسلحة.

وتقول مصادر مطلعة على الأمر إن الهدف من الرحلة إلى روسيا كان مناقشة صفقة المخطوفين والتطورات في سوريا. وأضافوا أيضًا أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق قبل تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، وأن هناك مرونة جديدة من جانب حماس. وقبل ثلاثة أسابيع زار الوزير رون درمر روسيا على خلفية تشكيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل تفاجئت من سرعة انهيار الدفاعات الأمامية لنظام الأسد، بعدما توقّعت أنها ستصمد أكثر. وقالت الإذاعة العبرية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تخشى أن تتقدم المعارضة جنوبا وتصل إلى جنوب سوريا حتى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان. وقال مصدران مطلعان على التفاصيل إن إسرائيل والولايات المتحدة ترصدان مؤشرات مؤكدة، على انهيار خطوط دفاع الجيش السوري.