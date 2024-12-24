يائير جولان في تهديد صريح لمفوض الشرطة الإسرائيلية: "إن احتاج الأمر ، سنحاسبك أيضا"

هدد رئيس حزب الديموقراطيون يائير جولان خلال اجتماع كتلته في الكنيست الاثنين مفوض الشرطة الإسرائيلية داني ليفي بشكل صريح.

وقال جولان في خطاب مباشر إلى مفوض الشرطة: "الولاء الشخصي لنتنياهو على حساب الولاء للقانون والدولة ومواطنيها، ليس مجرد خطأ أخلاقي وقيمي - بل هو جريمة جنائية خطيرة". وأضاف :" تذكر أنك لن تكون محميا إلى الأبد – نتنياهو وبن جفير لن يكونا هنا دائماً لحمايتك. في اليوم التالي للحكومة الحالية، ستظهر الحقيقة، وإذا لزم الأمر، سنحاسبك أيضا".

وتحدث جولان عن تحقيق برنامج التحقيقات الاستقصائية"عوفدا" في القناة 12 الذي كشف تصرفات زوجة رئيس الحكومة الاسرائيلية سارة نتنياهو وعلاقاتها بمفوض الشرطة الحالي داني ليفي:"هذا هو الوجه القبيح لـ’آلة السموم’، أريد أن أوضح هنا والآن: نتنياهو، أنت مذنب. زوجتك ليست مسؤولة منتخبة. إنها تتحمل المسؤولية عن أفعالها، لكن المسؤولية الكاملة والعميقة والعامة عن سلوكها وكل أفعالها تقع على عاتقك".

ورد بن غفير على خطاب جولان – وقال له: “كلام يائير جولان ضد مفوض الشرطة هو تجاوز خطير للخط الأحمر وتهديد لا يطاق لسيادة القانون. من يهدد مفوض شرطة إسرائيل يمس بشكل مباشر بالديمقراطية وبجهاز تطبيق القانون، ويثبت مرة أخرى مدى انعزاله وعدم مسؤوليته".

وتابع :"يائير جولان، الذي يسمح لنفسه بوقاحته بتهديد المفوض وبث الخوف في جهاز تطبيق القانون، لا يؤذي رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الجمهور فحسب، بل يضر بالديمقراطية ككل. مثل هذه التهديدات لن تردع الشرطة الإسرائيلية عن مواصلة العمل بحزم من أجل سلامة المواطنين".

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