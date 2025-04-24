في ذكرى المحرقة نتنياهو يهدد حماس وايران "حماس مثل النازيين، لن يوقفنا أحد من محاسبتهم"

خلال مراسم إحياء المحرقة النازية: صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء في كلمته خلال افتتاح فعاليات إحياء ذكرى المحرقة في متحف ياد فاشيم بالقدس: "إن قتلة حماس يشبهون النازيين تمامًا. مثل هتلر، يريدون قتل جميع اليهود ويعلنون صراحةً عن نيتهم تدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث، نحن مصممون على تدمير وحوش حماس. لن تكون هناك خلافة إسلامية على حدودنا - لا في الشمال، ولا في الجنوب، ولا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)".

وقال نتنياهو "إن التصدي للأنظمة المتعصبة هو الدرس الرئيسي المستفاد من المحرقة" وأضاف "ُشكّل نظام الإرهاب الإيراني تهديدًا لمصير ووجود المجتمع البشري أجمع. إن الصراع بيننا وبين إمبراطورية الإرهاب في طهران سيُحدّد مصير جميع المجتمعات الحرة".

وتابع :"أولئك الذين خشوا أن نواجه محرقة أخرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، رأوا كيف قلبنا الموازين. واليوم، أعدكم بأن الضغط العسكري على حماس سيستمر، وسنعيد جميع رهائننا، وسنمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف نتنياهو :"قبل عامٍ بالضبط، وقفتُ في هذا المكان وتحدثتُ ضدّ جهات في المجتمع الدولي سعت إلى تقييد أيدينا، وحذروا من فرضهم حظرًا على الأسلحة إذا دخلنا رفح، ونفّذتُ التهديد. قلتُ حينها إنني، بصفتي رئيس حكومة إسرائيل، الشعب الذي عانى من محرقة الهولوكوست، لن أقيد أيدينا، ولن يمنعنا أحد من الدفاع عن أنفسنا" وتابع نتنياهو :"في خضم يوم ذكرى الهولوكوست قبل عام، بدأت عمليتنا في رفح، وكانت نقطة تحول في الحرب. سيطرنا على محور فيلادلفيا وقضينا على قادة المجزرة".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تستسلم ولن تخسر. هذه هي مهمة كل واحد منا، المجتمع الإسرائيلي بكل أجزائه".