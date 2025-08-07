وسائل إعلام الحريديم تعلن "الحرب" ضد قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية قانون الإعفاء من التجنيد، أعلنت صحف الحريديم التي صدرت صباح اليوم (الخميس) عن تصعيد خطوات أحزاب المجتمع المتشدد، وذلك في أعقاب اعتقال اثنين من الإخوة من طلاب المعاهد الدينية الذين لم يستجيبوا لأوامر الاستدعاء التي أُرسلت إليهم. في صحيفة "يتد نئمان"، التابعة لحزب "ديجل هتوراة" التابع للتيار اللتواني، العنوان تقدم خطوة إلى الأمام، حيث أعلنوا "حربًا".

العنوان الرئيسي بحروف بيضاء على خلفية حمراء يؤكد بأن اليهودية الحريدية العالمية ستقف ضد تجنيد طلاب المعاهد الدينية. "عندما تدوس دولة إسرائيل الخط الأحمر، يواجه حكم القوة القمعي عالم التوراة". قال الحاخام دافيد لانداو شليتا: "السلطات ستجد نفسها في مواجهة يهودية حريدية عالمية موحدة تقاتل من أجل روحها".

"قوات الشرطة والإنفاذ العسكرية بدأت بمداهمات ليلية على بيوت طلاب المعاهد الدينية بهدف اعتقالهم بتهمة دراسة التوراة"، هكذا كُتب في العنوان الفرعي للصفحة الأولى الدراماتيكية. "أخوان، طالبان في معهد ديني، اعتُقلا في بيتهما بتل أبيب وتم تمديد اعتقالهما مساء أمس في محكمة عسكرية".

لم تلق الصحيفة الحريدية-اللتوانية باللوم على الحكومة في تجنيد الحريديم، بل وجهت اللوم نحو المستشارة القانونية للحكومة. "المستشارة القانونية تقود حملة شعواء على عدة جبهات في آن واحد، في محاولة لدفع السلطات في الدولة إلى مواجهة لا رجعة فيها مع اليهودية الحريدية التوراتية". بالإضافة إلى ذلك، حذرت الصحيفة من أنه "بإجراءاتها المتسرعة، قد تتسبب دولة إسرائيل في ضرر جسيم للشرعية الدولية لتمثيل الشعب اليهودي".

كما أشارت صحيفة "هميفاسير" الحسيدية، التي يصدرها عضو الكنيست مئير بوروش من حزب أغودات إسرائيل، في عنوانها إلى اعتقال الأخوين هابريخيم من عائلة إسحاقوف، واصفةً إنفاذ القانون في إسرائيل بأنه من آفات مصر. وقالت: "لم يقف أحدٌ ضدنا وحده ليُبيدنا، والقدوس، تبارك اسمه، يُنقذنا من أيديهم".

في وسط الصفحة، يظهر بخط أصغر عنوان "في نفوسنا"، مع تعهد: "صحيفة همبسار في طليعة الحملة ضد مرسوم التجنيد". وتعهد عضو الكنيست مئير بوروش في الصحيفة بالعمل على إلغاء التجنيد من المدرسة الدينية: "علينا أن نستعد لاتخاذ خطوات واسعة النطاق لحماية عالم التوراة بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا، ومنع استمرار اضطهاد عالم التوراة. إن مضايقة عالم التوراة في إسرائيل هي إعلان حرب على 1.39 مليون مواطن من اليهود الحريديم".

أمس عُقدت مشاورة طارئة دراماتيكية في منزل زعيم حزب "ديجل هتوراه"، الحاخام دوف لاندو، بهدف التوصل إلى إجماع حول رد واسع على إجراءات الإنفاذ الحكومية. حضر الاجتماع كبار الزعماء الدينيين والسياسيين من جميع التيارات والطوائف – الأشكناز والسفارديون على حد سواء – بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد ما وصفوه بـ"خطوة خطيرة وغير مسبوقة" ضد عالم التوراة. مصدر في منزل زعيم "ديجل هتوراه"، الحاخام لاندو، قال لـ i24NEWS: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءًا من العصيان المدني وحتى التوجه إلى البيت الأبيض".