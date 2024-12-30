أزمة في الائتلاف الحكومي؟ نواب من "أغودات يسرائيل" يهددون بالامتناع عن التصويت مع الائتلاف

هدد أعضاء الكنيست من "أغودات يسرائيل" العضو بكتلة "يهودوت هتوراة" المتدين بعدم التصويت مع الائتلاف على مشروع قانون حول ميزانية الدولة، كما ورد صباح اليوم (الاثنين) في نشرة الحزب الصحافية"هموديع". الحديث يدور عن مشروع قانون فرض الضرائب على "الأرباح غير الموزعة"، والذي من المتوقع أن يطرح في الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، كجزء من ميزانية الدولة لعام 2025.

ويبين النشر في "هموديع" أن السبب في ذلك هو أن "أغلى شيء عند اليهود الحريديم - طلاب التوراة - لم يصل بعد إلى تنظيمه القانوني، لذلك لا يرون أي فائدة في الإشارة إلى أشياء أخرى قبل أن تتضح الأمور".

Courtesy of "Hamodia"

ونقلت الصحيفة أيضًا عن الحزب: "أغودات يسرائيل تشعر أنها وصلت إلى مفترق طرق، مما لا يسمح لها مرة أخرى بالتصويت لصالح ميزانية الدولة - في حين أن الالتزام البارز جدًا، فيما يتعلق بالشأن الروحاني، لا يمكن تحقيقه على الإطلاق، وبالتالي - عندما يصل مشروع القانون، الذي من المفترض أن يكون جزءا من الموازنة العامة، فإنها ستصوت ضده في هذه المرحلة كدليل على توضيح للمستقبل".

اجتمعت الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم للاجتماع الأسبوعي والتصويت على الموازنة. ويتزامن ذلك مع دخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بسبب إجراء عملية جراحية لإزالة البروستاتا. ونشير إلى أنه إذا عارض أعضاء الكنيست في أجودات إسرائيل القانون، فإنهم سينضمون إلى خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وحزبه عوتسما يهوديت، الذين صوتوا الأسبوع الماضي ضد الائتلاف في التصويت على ميزانية 2025 الذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة. وبرر الحزب قراره "بسبب القرار الفاشل الذي اتخذه الوزير بتسلئيل سموتريتش بخفض رواتب ضباط الشرطة وحراس السجون". ونشير إلى أنه إذا لم يؤيد أعضاء الكنيست من "أغودات ي"سرائيل التشريع" ويكون حزب عوتسما يهوديت معهم أيضًا، لن تكون هناك أغلبية للتصويت على القانون