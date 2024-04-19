بعد استخفافه بحجم الرد المنسوب لإسرائيل بن غفير يتعرض لانتقادات من داخل الحكومة

أثار وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير استياء كبيرا وسط أعضاء الحكومة الإسرائيلية من خلال تعليق نشره صباح الجمعة حول الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بالقرب من مدينة أصفهان في إيران بخلاف موقف بلاده الرسمي المتزم بالصمت.

وجاء في منشور بن غفير على منصة أكس X كلمة واحدة: "دردلة" بمعنى ضعيف. عدا عن إدانات في الداخل أشعلت كلمته سلسلة من السخرية في العالم العربي وفي إيران.

بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو من أبرز الداعين إلى معركة حاسمة في رفح وحذر خلال الأسبوع الذي شهد مداولات حول إمكان الرد من عدمه فيما يخص الهجوم الصاروخي الإيراني فجر السبت الماضي، من "رد ضعيف على غرار تفجير الرمال الذي شاهدناه في غزة في السنوات السابقة".

https://twitter.com/i/web/status/1781195747255255220 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وعبر وزراء كبار في الحكومة عن غضبهم الشديد من بن غفير وقالوا إنه سبب بتغريدته ضررا كبيرا لإسرائيل. ووصفه البعض على أنه "شخص غير مسؤول ويطارد العناوين. الرجل يهذي، وسلوكه فاسد، ويجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوبخه بشكل حاد وصارم".

لكن بن غفير حظي بدفاع المقربين منه حيث أشاروا إلى أن "ما حدث الليلة كان مخالفا لما قرره مجلس الوزراء. كل الذين يهاجمون بن غفير الآن هم الذين هاجموه أيضا قبل 7 أكتوبر. حينها رددوا نفس الادعاءات. وأن الأمر لا يستحق الهجوم، هم نفس الأشخاص بالضبط. ما خرج إلى حيز التنفيذ كان مخالفا لما تقرر، وبن غفير يتمسك بما تقرر ويقوله، يجب ألا نعيش في الوهم، لقد كان 7 أكتوبر كافيا لنا".

وندد يائير لابيد رئيس حزب المعارضة بتغريدة بن غفير: "لم يسبق أن ألحق وزير في مجلس الوزراء الأمني مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية. بكلمة واحدة غردها تمكن بن غفير من يعرض إسرائيل للاستهزاء والعار من طهران إلى واشنطن. وكان أي رئيس وزراء آخر سيخرجه هذا الصباح من الحكومة، حتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون كالخرفان ليسوا بمنأى عن المسؤولية. إنهم جزء من فشل أمني وقيمي لا يغتفر."