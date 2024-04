بعد استخفافه بحجم الرد المنسوب لإسرائيل بن غفير يتعرض لانتقادات من داخل الحكومة

أثار وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير استياء كبيرا وسط أعضاء الحكومة الإسرائيلية من خلال تعليق نشره صباح الجمعة حول الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بالقرب من مدينة أصفهان في إيران بخلاف موقف بلاده الرسمي المتزم بالصمت.

وجاء في منشور بن غفير على منصة أكس X كلمة واحدة: "دردلة" بمعنى ضعيف. عدا عن إدانات في الداخل أشعلت كلمته سلسلة من السخرية في العالم العربي وفي إيران.

بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو من أبرز الداعين إلى معركة حاسمة في رفح وحذر خلال الأسبوع الذي شهد مداولات حول إمكان الرد من عدمه فيما يخص الهجوم الصاروخي الإيراني فجر السبت الماضي، من "رد ضعيف على غرار تفجير الرمال الذي شاهدناه في غزة في السنوات السابقة".

