"ابتزاز وأساليب مافيا ومنظمة إجرامية"|| نتنياهو يقدم شكوى ضد رئيس الشاباك السابق

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكوى إلى الشرطة صباح اليوم (الجمعة) ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، وذلك بزعم أن أرغمان يحاول ابتزازه من خلال استخدام أساليب منظمة إجرامية، وذلك بعد أن قال أرغمان في مقابلة صحفية إنه إذا "تجاوز نتنياهو القانون، فسوف ينشر المعلومات كشفت أمامه عندما كان رئيسًا للشاباك".

وفي الشكوى التي تم تقديمها إلى مفوض الشرطة داني ليفي، كتب نتنياهو، من بين أمور أخرى: “ندائي إليكم هو المطالبة بفتح تحقيق بعد أن تم مساء تجاوز جميع الخطوط الحمراء عندما اختار الرئيس السابق لجهاز الأمن العام، نداف أرغمان، تهديد وابتزاز رئيس وزراء في منصبه، باستخدام الأساليب والأشكال التي تستخدمها المنظمات الإجرامية، كما لو كان رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية رجل مافيا، باستخدام ممارسات عالم الاجرام وتجاوز الخطوط بالكامل”.

وبعد أن صرح ارغمان الليلة الماضية هذه التصريحات في برنامج عوفدا على القناة 12، اتهم نتنياهو علنا أرغمان ورئيس الشاباك الحالي رونين بار بمحاولة الابتزاز.

ورد الشاباك على ذلك قائلا: "هذا اتهام خطير ضد رئيس منظمة حكومية في دولة إسرائيل. ورئيس الشاباك رونان بار يكرس كل وقته للأمور الأمنية ولجهود إعادة المخطوفين والدفاع عن الديمقراطية. وأي تصريح آخر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".