في أعقاب 7 أكتوبر: اكتظاظ غير مسبوق في السجون الإسرائيلية

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إسرائيل تسجل أرقامًا قياسية جديدة في اكتظاظ السجون: بيانات جديدة صادرة عن وزارة الأمن القومي تشير إلى أنه حتى أغسطس\آب 2025، بلغ عدد السجناء في إسرائيل أكثر من 24 ألف سجين - زيادة تقارب 8,000 شخص منذ السابع من أكتوبر. ويعني ذلك إشغالًا بنسبة حوالي 165% في مرافق السجون، حيث أن السعة النظامية لا تتجاوز 14,500 فقط.

يعود الارتفاع الملحوظ في عدد السجناء بشكل رئيسي إلى اعتقال المشتبه بهم في التورط في العمليات العدائية أو دعمها منذ بدء القتال، وهو اتجاه مستمر حتى بعد إبرام صفقات إطلاق سراح السجناء الأمنيين.

يُقر مسؤول كبير في مصلحة السجون بأن 61% من السجناء محتجزون حاليًا في ظروف لا تتوافق مع قرار المحكمة العليا، الذي ينص على مساحة معيشة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للشخص الواحد.

على خلفية حالة الطوارئ الاكتظاظية التي أُعلنت في أكتوبر\تشرين أول الماضي، السلطات تُفعّل أمر ساعة يُتيح استثناء معايير الاكتظاظ - وقد تم تمديد هذا الأمر مؤخرًا حتى يوليو\تموز 2026.