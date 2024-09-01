نشر أول: رئيس حزب شاس أرييه درعي يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، هذا ما أعلنه مساء اليوم (الأحد) المراسل السياسي لقناة i24NEWS بالقناة العبرية نداف اليملخ.

وعمليا، خلال الأيام الأخيرة تحدث درعي مع مقر عائلات المختطفين والتي اجتمعت مع رؤساء الكتل في المعارضة وطالبوهم بدخول الحكومة.

وفي هذه المحادثات يحاول درعي التوصل الى خطوة أكبر لحكومة وحدة وطنية وإدخال أحزاب المعارضة بدلا من "عوتسماه يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير.