هكذا من المتوقع أن تبدو زيارة ترامب المفاجئة لإسرائيل

يبدو أن: رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيصل في الليلة بين السبت للأحد. مصدر إسرائيلي صرح اليوم (الخميس) لـ i24NEWS أنه حسب المخطط سيقام حفل استقبال له في مطار بن غوريون، وأنه سيلقي خطاباً في الكنيست. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنير، من المتوقع أيضاً أن يصلا إلى إسرائيل مباشرة من المحادثات في شرم الشيخ، الليلة، أو في موعد أقصاه ساعات الصباح الباكر. الشرطة بدأت الاستعدادات.

إذا أُلقي خطابه في الكنيست كما هو مُخطط له، فسيكون ترامب رابع رئيس أمريكي يُلقي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي. سبق أن فعل ذلك جورج بوش عام 2008، وبيل كلينتون عام1994، وجيمي كارتر عام1979.

لجنة عائلات المخطوفين أرسلت رسالة إلى الرئيس ترامب، تتضمن دعوة للقاء بهم ولإلقاء خطاب في ساحة المخطوفين. "سيشرفنا كثيراً إذا وافقت على اللقاء بنا خلال زيارتك المقبلة لإسرائيل. نود أن نشكرك وجهاً لوجه - سواء كان ذلك من خلال خطاب في ساحة المخطوفين، أو باجتماع خاص مع العائلات أو في أي لقاء يناسب جدولك الزمني. سنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك"، كتبوا.

وأضافوا وأعربوا عن شكرهم العميق للرئيس: "كل ما نحتاجه هو الفرصة للنظر في عينيك والتعبير عما لا تستطيع الكلمات وحدها أن تصفه بالكامل. قد تكون هذه واحدة من أكبر مظاهرات الدعم في تاريخ إسرائيل تجاه صديق وحليف."

"منذ لحظة اختيارك، نحن - العائلات، شعب إسرائيل وحتى المخطوفون أنفسهم آمنا بقدرتك على وضع حد لكابوسنا وجلب السلام للمنطقة. نحن نعلم أنك لن ترتاح حتى يعود آخر مخطوف إلى بيته"، أضافوا.