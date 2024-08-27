استطلاع i24NEWS: معطيات مثيرة حول عودة بينيت المحتملة إلى السياسة الإسرائيلية، وهل يفضله الجمهور على نتنياهو؟

أظهر استطلاع i24NEWS الذي أجراه معهد "مأجار موحوت" ونشر مساء اليوم (الثلاثاء) في النشرة الرئيسية بالعبرية، أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود في المقدمة مع 22 مقعدا.

سؤال آخر تم طرحه على المشاركين كان حول تصويتهم في وضع يترشح فيه رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت للانتخابات، وكانت النتائج مفاجئة: فاز رئيس الحكومة السابق بما لا يقل عن 27 مقعد. سؤال آخر أدى إلى نتائج مثيرة للاهتمام كان حول رأي الجمهور بانتصار إسرائيل في الحرب: 27% يعتقدون أن إسرائيل تخسر، و40% لا يعرفون، و26% فقط يعتقدون أن إسرائيل تكسب الحرب.

لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟

حصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 22 مقعدا، وحصل معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس على 21 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتنو) بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ 14 مقعدا، وحصل حزب يائير لابيد (يش عتيد) وحزب يائير جولان الديمقراطيون (العمل + ميرتس) على 11 مقعدا لكل منهما.

حصل حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي على 9 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن جفير، و"يهدوت هتوراة" بزعامة يتسحاق جولدكنوبف على ثمانية مقاعد لكل منهما، و"الجبهة-العربية للتغيير" بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي، حصل على ستة مقاعد، والصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش ورئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس بخمسة مقاعد لكل واحد منهما. حزبا “التجمع” بزعامة سامي أبو شحادة، وحزب "اليمين الوطني" بزعامة جدعون ساعر، لم يتجاوزا نسبة الحسم.

لو ترشح نفتالي بينيت للانتخابات لمن ستصوت؟

بالإضافة إلى ذلك، سألنا إذا كان اللاعب القديم الجديد في السياسة، رئيس الحكومة السابق بينيت، سيترشح في الانتخابات المقبلة، لأي حزب ستصوت؟ وحصل الحزب الذي يقوده على 27 مقعدا، مما أدى إلى تراجع الليكود إلى 18 مقعدا، ومعسكر الدولة إلى 12 مقعدا، و"يسرائيل بيتنو" والديمقراطيون مع تسعة مقاعد لكل واحد منهما، وتبقى "يهدوت هتوراة" مع ثمانية مقاعد، وتراجع حزب لبيد "يش عتيد" إلى سبعة مقاعد فقط.

وتراجعت "عوتسما يهوديت" و"الجبهة-العربية للتغيير" أيضا وحصلا على ستة مقاعد لكل واحد منهما، و"الصهيونية الدينية" على خمسة، والقائمة الموحدة تراجعت الى أربعة، ومرة أخرى هذه المرة – حزبي "التجمع" و"اليمين الوطني" لا يجتازان نسبة الحسم.

Yonatan Sindel/Flash90

من برأيك الأجدر بمنصب رئيس الحكومة؟

وعندما سُئل من هو الأكثر ملاءمة - نتنياهو أم غانتس، حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على نسبة توافق تبلغ 39 في المائة مقابل 35 في المائة لغانتس. أجاب 26% لا أعرف/إجابات أخرى. وردا على سؤال حول ما إذا كان نتنياهو أم بينيت، حصل نتنياهو على 38 بالمئة، فيما حصل بينيت على 41 بالمئة. أجاب 21 بالمائة - لا أعرف أو إجابات أخرى. وحصل يائير لابيد على 33% مقابل 47% لنتنياهو. وأجاب 20 بالمئة آخرون لا أعرف أو إجابات أخرى.

هل كان من الواجب أن تكون الضربة الاستباقية ضد حزب الله أكثر شمولاً؟

رداً على سؤال ما إذا كان ينبغي أن تكون الضربة الاستباقية التي وجهتها إسرائيل ضد حزب الله في بداية الأسبوع أوسع نطاقاً - حتى على حساب حرب شاملة؟ وأجاب نحو 54% بأنه كان يجب أن تكون واسعة، وأجاب 25% بـلا، وأجاب الـ21% الباقون لا أعرف أو بإجابات أخرى.

صفقة عودة المختطفين – مع الخروج من محور فيلادلفيا

ادعى حوالي 49% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يؤيدون صفقة تنتهي فيها الحرب وتنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا، وأجاب 32% بـ لا، وأجاب 19% آخرين بلا أعرف أو إجابات أخرى.

هل إسرائيل منتصرة في الحرب؟

ردا على سؤال ما إذا كانت إسرائيل تكسب الحرب أم تخسرها، فإن 60% من المستطلعين لا يعتقدون أن إسرائيل تنتصر. 26% يعتقدون أن إسرائيل تنتصر، و27% يعتقدون أنها تخسر، و40% يعتقدون أن إسرائيل لا تنتصر ولا تخسر، و7% لا يعرفون.

IDF spokeman

أجرى الاستطلاع معهد "مأجار موحوت" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، بين التواريخ 26-27.8.24، وشمل 608 مشاركا من السكان الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق، نسبة الخطأ: 4.0%.