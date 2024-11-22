تشجيع الهجرة من غزة: مطالب بن غفير وسموتريتش كرد على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية

طرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الليلة الماضية (الخميس) مطالب وأفكار في المجلس الوزاري السياسي الأمني على خلفية قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وفي جلسة الكابينيت طلب بن جفير تشجيع الهجرة من غزة ووقف المساعدات الإنسانية، وعلى الأقل إدخال شركة تتحكم في المساعدات. وطالب سموتريش بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

في الواقع، سيحاكم الادعاء نتنياهو وغالانت بتهم جرائم "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل واضطهاد وأعمال غير إنسانية ارتكبت على الأقل في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين ثاني 2023 حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة الطلبات لأوامر الاعتقال". كما أشارت المحكمة إلى أن الاثنين انتهكا اتفاقية جنيف لعام 1949.

علاوة على ذلك - تدعي المحكمة أن الاثنين استخدما أسلوب التجويع "كأسلوب للقتال". وجاء في الرسالة أيضاً أن "الرجلين منعا عمدا وعن علم عن السكان المدنيين في غزة المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء". وأدت كل هذه الأمور، منفردة، إلى وفاة أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية وعدم الحصول على التدابير الطبية الكافية. ومع ذلك، تحفظت النيابة من الادعاء بأن ما حدث في غزة خلال عام الحرب يندرج في خانة "الإبادة الجماعية"

Yonatan Sindel/Flash90

وعقب رئيس الحكومة نتنياهو الليلة الماضية على قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحقه، وقال: "هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة الدولية في لاهاي، التي أنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا الإنسانية. قررت هذه المحكمة المنحازة إصدار أوامر اعتقال ضدي وضد وزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة لا أساس لها من الصحة بأننا من المفترض أننا ارتكبنا جرائم ضد الإنسانية، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما، هذا هو الإفلاس الأخلاقي. إنه ينتهك الحق الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب القاتل".