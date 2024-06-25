إسرائيل: المحكمة العليا تلغي التمييز في التجنيد بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الثلاثاء) بعدم وجود إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للدولة إصدار أوامر تعفي هؤلاء الطلاب بشكل شامل من الخدمة العسكرية.

وأضافت المحكمة أنه في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية. جاء هذا الحكم ليضع حداً للتعامل غير المتكافئ مع طلاب المدارس الدينية ويؤكد على ضرورة مساواتهم مع باقي المرشحين للخدمة العسكرية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، بينما عارضه 47. يهدف مشروع القانون إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون.

يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا. وفي حال حدوث ذلك، سيمدد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.

قدم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الأمن يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا. وقال كرعي إن "نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية". وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديده 3 أشهر. وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو الحالي، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات.