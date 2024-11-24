خاص|| هآرتس ليست وحدها: محاولة لتوسيع حظر نشر الإعلانات الحكومية في وسائل إعلامية إسرائيلية كبيرة أخرى

بعد أن تقرر في جلسة الحكومة الإسرائيلية قطع الاتصالات مع صحيفة هآرتس بناء على طلب الوزير شلومو كارعي - مساء اليوم (الأحد)، كشفت i24NEWS عن اقتباسات جديدة من المناقشة - تشير إلى الرغبة في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. ونذكركم أنه بعد القرار ستمتنع الحكومة عن أي نشر حكومي في صحف المجموعة.

اليوم، كما ذكرنا، تم الكشف عن أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال: "نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة هآرتس - ولكن أيضًا مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان. النشر تسبب في أضرار دولية".

اعترض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً: "الوزير إلياهو، أنت تسبب الضرر وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق".انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس: "هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا".

فأجابهم إلياهو: "هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12".

وجاء القرار بعد كلام ناشر الصحيفة عاموس شوكين الذي قال مؤخرا في مؤتمر الصحيفة في لندن: "مسلحو حماس مناضلون من أجل الحرية"، وقال شوكين أيضا: "حكومة نتنياهو لا تهتم بفرض حكم نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين." تصريحاته تحفظ منها العديد من الصحفيين الذين يكتبون في الصحيفة.

Noam Moskowitz, Knesset Spokesperson

وبحسب كارعي، "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها، في حين تنتهك الهيئات الدولية حق دولة إسرائيل في الدفاع عن النفس".