رئيس المعارضة الإسرائيلية يعتبر هجوم الوزير كارعي ضد المستشارة القضائية "تحريض علنا على القتل"

يتواصل هجوم الوزراء الإسرائيليين ضد المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلي جالي بهارا ميارا. وطالب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي اليوم إقالة المستشارة القضائية وقال :"قم بقتل عدوك- أيضا بسبب تكاسله ، موافقته وسكوته- قوموا وأقيلوه". من جانبه أدان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوم كارعي بحق المستشارة القانونية معتبرا إياه "يحرض علنا على القتل"،

وجاء هجوم كارعي في أعقاب إطلاق قنابل مضيئة الليلة الماضية على منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيسارية. وزعم الوزير: "بينما تشتعل الشوارع ويشعر الفوضويون بالحرية في اختراق أسوار الشرطة وإلقاء المشاعل والقنابل المضيئة واقتحام منزل رئيس الحكومة، تواصل المستشارة القضائية مكتوفة اليدين، وتمنحهم الشرعية وترفض وقف هذا التدهور الخطير".

وأعرب عضو الكنيست جلعاد كاريب عن غضبه من كلام كارعي: "إن صمت نتنياهو أمام حملة التحريض الإجرامية التي يقوم بها الوزير كارعي ووزراء آخرون ضد المستشارة القضائية، يجعله شريكا في إراقة دماء حراس القانون والنظام الآخرين. وهذا دليل آخر على أنه مهتم بمواصلة تمزيق المجتمع الإسرائيلي من أجل إدامة حكمه".