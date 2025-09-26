ماذا حدث عند وصول عناصر شرطة لمنزل والد رئيس الشاباك المعين زيني لتسليمه استدعاء للتحقيق؟

المهزلة في الشرطة: محققون أبلغوا هذا المساء (الخميس) والد رئيس الشاباك المعيّن دافيد زيني بأنه مطلوب للتحقيق بتهمة التحريض - لكن دون الحصول على التصريح المناسب.

علمت قناة i24NEWS أنه كان مطلوبًا الحصول على موافقة نائب المدعي العام، لكن لم يُفتح مثل هذا الملف. وكما ذُكر، وصل محققون إليه من أجل استدعائه للتحقيق وحددوا حتى تاريخًا للاستدعاء، إلا أنه تبين بعد ذلك أن الأمر يتطلب موافقة رئيس قسم التحقيقات الجنائية أو نائبه، وهو ما لم يكن متوفرًا. وبناءً على ذلك تم إلغاء الاستدعاء.

رد الشرطة: "على إثر شكوى قُدمت بشأن الاشتباه بتهديدات في مقطع فيديو للحاخام يوسف زيني، فتحت الشرطة تحقيقاً في الأمر. بالفعل، وصل شرطي إلى منزله بغرض استدعائه للتحقيق، وسيتم تحديد موعد التحقيق في وقت لاحق وفقاً للحصول على التصاريح اللازمة".

نُذكّر أنه مساء اليوم صادقت لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين على تعيين دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك. وجاء في بيانها، من بين أمور أخرى، أنه "لم تُوجد مشكلة نزاهة في تعيينه رئيسًا للجهاز".

وجاء أيضًا في رسالة رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد في المحكمة العليا آشر غرونيس، أن "اللجنة مخولة بفحص نزاهة التعيين، وليست لديها صلاحية فحص ما إذا كانت المؤهلات المهنية للمرشح لمنصب رئيس الجهاز تدل بالفعل على ملاءمته للمنصب".