انقسام في حزب بن غفير "عوتسماه يهوديت": آخر المستجدات

الخلاف في "عوتسما يهوديت" يتزايد: الوزير إيتمار بن جفير طالب الثلاثاء باستبدال عضو الكنيست ألموج كوهين بعضو الكنيست ليمور سون هار-مالك، في اللجنة التي ستصوت الأربعاء على قانون التأمين الوطني، ولكن اتضح أن أن الوزير ببساطة أخر الموعد النهائي.

للتذكير، قرر الإئتلاف الحكومي رفع الاقتراح مرة أخرى للتصويت للموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة الأربعاء صباحا، لكن هذه المرة اعتمدوا على تصويت عضو الكنيست ألموج كوهين وتحرك بن جفير لاستبداله – من الناحية الفنية لا يمكن القيام بهذه الخطوة من الناحية التقنية.

وحاولت "عوتسما يهوديت" تفسير الخطوة: "في ضوء الخطوة المفاجئة لعضوي الكنيست أوفير كاتس وألموغ كوهين في لجنة العمل غدا، ومحاولة تمرير قانون زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي، قرر حزب "عوتسما يهوديت" أن عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي يرفض دعم الصراع على ميزانية الشرطة، والتي بحسب الاقتراح ستشل وزارة المالية قدرات الشرطة وتلحق ضررا جسيما بها، سيتم استبداله بعضو الكنيست ليمور سون هار مليخ، التي ستكون ممثلة الحزب في لجنة العمل".

وأضاف البيان أيضًا أنه: "طالما لم تتراجع وزارة المالية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بميزانية الشرطة، فإن عوتسما يهوديت ستعارض قانون زيادة مخصصات التأمين الوطني، والذي يتسبب في أي حال في مزيد من الضرر الاقتصادي للمواطنين الإسرائيليين"