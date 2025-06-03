"لا ينبغي أن يكون له قبر في إسرائيل" ||تعليق صادم لمحلل إسرائيلي ضد رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك

نشر المعلق الإسرائيلي إلياهو يوسيان اليوم (الثلاثاء) تغريدةً لاذعةً وشديدة اللهجة ضد رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك. ردًا على ذلك، قررت شركة تورنادو حذف الإعلان الذي يظهر فيه. قدّم عضو الكنيست جلعاد كاريف (حزب العمل) شكوى للشرطة ضده بتهمة التحريض على العنف.

وكتب يوسيان مرفقا صورة للقاضي أهارون باراك "صباح الخير للأمة اليهودية، لا ينبغي أن يكون له قبر في دولة إسرائيل"، وتابع "هذا تدنيس للشعب اليهودي، شعب إسرائيل وأرض إسرائيل. هذا تدنيس للدولة اليهودية. يجب حرق جثمانه في الدنيا وروحه في الآخرة."

ردًا على ذلك، قررت شركة تورنادو إزالة الإعلان الذي شارك فيه، قائلةً: "لقد صُدمت شركة تورنادو ورؤسائها من كلام إلياهو يوسيان. وبعد قراءة كلامه، طالبناه بحذف تصريحه فورًا".

وكتب يوسيان مرفقا صورة للقاضي أهارون باراك "صباح الخير للأمة اليهودية، لا ينبغي أن يكون له قبر في دولة إسرائيل"، وتابع "هذا تدنيس للشعب اليهودي، شعب إسرائيل وأرض إسرائيل. هذا تدنيس للدولة اليهودية. يجب حرق جثمانه في الدنيا وروحه في الآخرة."

ردًا على ذلك، قررت شركة تورنادو إزالة الإعلان الذي شارك فيه، قائلةً: "لقد صُدمت شركة تورنادو ورؤسائها من كلام إلياهو يوسيان. وبعد قراءة كلامه، طالبناه بحذف تصريحه فورًا".