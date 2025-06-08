هل سيدخل رئيس الموساد السابق يوسي كوهين السياسة الإسرائيلية؟

يدرس يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد، جدياً دخول الساحة السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة. ومع ذلك، ورغم تلقيه سابقاً عروضاً سياسية من قادة أحزاب للانضمام إلى أحزاب قائمة، إلا أنه يفضل تأسيس حزب جديد، جاء ذلك وفقا للقناة الإسرائيلية 12.

يأتي تغيير موقف كوهين الذي تجنب إبداء اهتمامه بالسياسة لأشهر عديدة، بل وصرح بأنه "لا يرى انتخابات في الأفق"، ونتيجةً لذلك، ركز على أعماله الخاصة، بل ومدد عقده مع شركة سوفت بنك اليابانية. والآن، ومع تزايد التوقعات باقتراب الانتخابات في الساحة السياسية، يُعيد كوهين تقييم الوضع ويدرس اتخاذ خطوات ملموسة لتأسيس حزب جديد.

سبق أن تلقى كوهين عروضاً من شخصيات سياسية بارزة. فقد تحدث معه نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، كما أبدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اهتمامه بهذه الإمكانية. لكن على الرغم من تنوع المقترحات، فإن التوجه الرئيسي الذي يركز عليه كوهين هو تأسيس حزب مستقل جديد.