"دولة إسرائيل - تدنيس اسم الله": لائحة اتهام لإسرائيلي أصرّ على التجسس لصالح إيران

قدمت النيابة العامة للدولة صباح اليوم (الجمعة) لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد يعقوب بيرل البالغ من العمر 49 عامًا، بعد أن قام بتنفيذ أعمال مختلفة لصالح جهات إيرانية بهدف الإضرار بدولة إسرائيل. بيرل هو مواطن أمريكي يحمل جواز سفر إسرائيلي، ومن بين أمور أخرى وثق مكان إقامة رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووصف ترتيب القوات بالقرب من منزل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.

وفقاً للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة في تل أبيب، أقام المتهم في السنوات الأخيرة في المغرب وكان ينتمي لطائفة الحسيديم "ساتمار"، وذلك من منطلق إيمان بأن وجود دولة إسرائيل يتعارض مع مبادئ الدين ويشكل "تدنيساً لاسم الله". وانطلاقاً من هذا المفهوم، أقام بين الأعوام 2023 و-2024 اتصالاً مع جهات إيرانية عبر تطبيق تلغرام، حتى تمّ تجنيده في نهاية المطاف من قبل عميل خارجي يمثل إيران، والذي وعده بدفع شهري بمبلغ آلاف الدولارات وأدار معه اتصالاً دائماً.

في إطار الاتصال، حاول المتهم تجنيد جهات إضافية تعمل في دولة إسرائيل باسم إيران. عندما لم ينجح في ذلك، جدد جواز سفره الإسرائيلي ودخل إلى إسرائيل من أجل تنفيذ المهام. وكما ذُكر، من بين أمور أخرى، وثق بيرل منزل رئيس الأركان السابق وترتيبات الحراسة حول منزل الوزير بن غفير، وجمع معلومات عن أشخاص مختلفين، وطُلب منه أيضًا التحقق من تفاصيل حول نشاط منظمة تعمل على دخول اليهود إلى الحرم القدسي. مقابل هذه الأمور، تلقى ما لا يقل عن 15,000 دولار تم تحويلها إلى محفظة رقمية.

في طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات الذي قُدِّم بالتوازي، أشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم هو من بادر بالتواصل مع الإيرانيين، وعندما لم يُجَنَّد في البداية، عمل مراراً وتكراراً لإقناعهم بضرورة تجنيده. بالإضافة إلى ذلك، يتضح من مواد التحقيق صورة واضحة بأن المتهم لم يتصرف فقط بناءً على تعليمات الإيرانيين، بل نصحهم أيضاً بكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليه على أفضل وجه، وأنه فخور بأفعاله ولا ينوي التوقف عنها. كما أعلن المتهم لأحد المحققين أنه حتى من السجن سيحاول تجنيد أشخاص لمساعدته في الإضرار بأمن الدولة.

لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم تهم تقديم المساعدة للعدو وقت الحرب، نقل معلومات للعدو بقصد الإضرار بأمن الدولة ونقل معلومات للعدو قد تكون ذات فائدة له.