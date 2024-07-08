فوضى في الكنيست: جر شقيق مختطف على الأرض وإخراجه من القاعة بالقوة من قبل الحراس

سجلت اليوم (الاثنين) مواجهة غير معتادة بين أهالي تنظيم “مقر المختطفين” الداعمة للصفقة، وأهالي من “منتدى الأمل” الداعم لاستمرار القتال، وذلك خلال جلسة “لجنة الدستور” برئاسة وزير القضاء سمحا روتمان.

وقال بوعاز ميرين شقيق عمري المختطف في غزة: "صفقة غير شرعية لا يمكن أن تتم. أرى رئيس الحكومة ينوي المضي قدماً في الصفقة وهذا يزعجني".

وسأل الجرت من ’منتدى المختطفين’ الذي يجلسون بالجانب الثاني من الغرفة قائلا :"من يمول منتدى الأمل"؟ مبعوثي أي جهة أنتم؟" يسأل إلجرت أعضاء المنتدى الجالسين على الجانب الآخر من الغرفة. رداً على ذلك، طلب منه روتمان مغادرة القاعة. رفض إلجرت المغادرة "بالمناسبة، إنهم يجلبون الى هنا هيئة سياسية ،لن أغادر – سأذهب من هنا للاعتقال". وردا على ذلك، أجابه ميرين: "وأنت لست هيئة سياسية؟ هذا الإنسان غير عادي، بغض النظر عن علاقته بالمختطفين. أنت تتخلى عن أخيك ".

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رد ألجرت: "أنا على وشك الإصابة بنوبة قلبية، وعندما تروهم مرة أخرى يعودون بالتوابيت، سوف تندمون على ذلك". بعد ذلك، تم إخراجه بعنف من قبل حراس الكنيست - وسط صيحات "العار". تلقى إلجرت العلاج الطبي خارج الكنيست. وقال عضو الكنيست روتمان: "تم رفع الجلسة. أيها الحراس، أبلغوني حين لا يكون في الغرفة، شكرًا".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة روتمان أعلن عن استراحة مرتين في المناقشة، والتي أطلق خلالها إلجرت على حراس الكنيست اسم "روت ويلر"، ورفض مرارًا وتكرارًا المغادرة وأعلن الرئيس روتمان عن الاستراحة وقال إن المناقشة لن تستأنف إلا عندما يغادر إلجرت الغرفة وسيُسمح لأهالي المختطفين، الذين كانوا ينتظرون دورهم بفارغ الصبر، بالتحدث.