بعد استقالة الحريديم: هذا تقسيم الحقائب في الحكومة الإسرائيلية

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مع استقالة وزراء حزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس" إثر أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، قدّم المراسل السياسي للقناة العبرية أمييل يرحي مساء اليوم (الأحد) توزيع الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المُصغّرة.

من المتوقع أن يتولى حاييم كاتس، الذي تسلّم منصب نائب وزير البناء والإسكان قبل شهر تقريبًا، أربع وزارات حكومية: السياحة، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، والعمل.

من المتوقع أن يتولى وزير العدل ياريف ليفين حقيبتين وزاريتين إضافيتين: الداخلية والأديان، وهما حقيبتان بالغتا الأهمية لرئيس حزب شاس، أرييه درعي. كما يُتوقع أن يحصل وزير الاتصالات شلومو كارغي على وزارة الصحة، في ضوء رغبة درعي في أن يشغل هذه الحقائب أشخاص يثق بهم بثقة تامة.

ويشير التقسيم الجديد أيضًا إلى أن الصهيونية الدينية وحزب "عوتسما يهوديت" سيُجبران على الأرجح على تقاسم لجنة المالية ووزارة القدس والتراث اليهودي، حيث لم يُعتمد التقسيم النهائي بعد.