بن غفير يوزع البقلاوة : الكنيست يصادق بالقراءة الاولى على مشروع قانون إعدام منفذي الهجمات

صادقت الكنيست الإسرائيلية مساء اليوم (الاثنين) في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هر-ملك.

وشهدت الجلسة توترًا شديدًا تطور إلى مشادة كلامية حادة كادت تتحول إلى اشتباك جسدي بين رئيس قائمة الجبهة- العربية للتغيير أيمن عودة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد أن قال عودة في خطابه من على منصة الكنيست:"أردتم تنفيذ ترانسفير وفشلتم، لذلك أنتم في أزمة أيديولوجية... أنتم سترحلون، والشعب الفلسطيني سيبقى."

https://x.com/i/web/status/1987995804011782457 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تصريح عودة أثار غضب بن غفير الذي رد بعنف، ما أدى إلى فوضى في القاعة البرلمانية استدعت تدخل حرس الكنيست لفض الاشتباك.

وينص مشروع القانون على أن كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري بهدف المسّ بدولة إسرائيل أو بالشعب اليهودي، يُعاقب بالإعدام دون إمكانية تخفيف الحكم. كما يقضي القانون الجديد بإتاحة إصدار حكم الإعدام في المحاكم العسكرية بأغلبية عادية من القضاة وليس بالإجماع.

Knesset chanel

وبعد المصادقة، احتفل الوزير بن غفير داخل القاعة ووزع حلويات "بقلاوة" على أعضاء حزبه، قائلاً: "من قتل واغتصب وخطف أبناءنا وبناتنا لا يستحق أن يرى ضوء النهار، وعقابه الوحيد هو الموت."

ورغم دعم اليمين للمقترح، تغيب نواب حزب شاس عن التصويت فيما صوّت النائبان يعقوب آشر وأوري مكليف ضده.