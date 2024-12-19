هذا مضمون تحذير قادة الجيش الإسرائيلي لوزير الأمن يسرائيل كاتس

قدم الجيش الإسرائيلي لوزير الأمن يسرائيل كاتس خطة لتجنيد 11.5 ألف من الشبان الحريديم في غضون عامين، لكن مسؤولين عسكريين كبار أوضحوا أنهم سيواجهون صعوبة في تحقيق أهداف التجنيد دون فرض عقوبات على المتهربين – جاء هذا وفق ما أفاد به المحلل العسكري لقناتنا العبرية يوسي يهوشاع.

في الواقع، فإن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي تنقل الكرة إلى ملعب الحكومة. وأوضح المسؤولون في جلسة النقاش أن "نجاح الخطوة يتطلب دعم قيادة الحريديم". من جانبه رد كاتس أنه يريد العمل" مع الاتفاق مع مجتمع الحريديم"، لكن في الجيش الإسرائيلي شددوا "حاليا لا يوجد مثل هذا الاتفاق".

وعلى الرغم من كلام الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، نُشر لأول مرة على موقع i24NEWS أن مدير الاتصالات من قبل الحريديم فيما يتعلق بقانون التجنيد، أرئيل أتياس، صرح للمقربين منه إن "هناك تفهم وتسامح لدى الحريديم حيال أمور كانت تعتبر حتى الآن من المحرمات - هناك تفاهمات يمكننا التعايش معها".

علاوة على ذلك - لنتذكر أنه قبل أيام قليلة، افيد في النشرة الرئيسية لـ i24NEWS العبرية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد رؤساء كتل الحريديم بالكنيست بأنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون التجنيد الإجباري في غضون عشرة أيام، والذي سيتم تقديمه إلى لجنة الخارجية والأمن.