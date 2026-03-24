أظهر استطلاع جديد للمركز الأمني الإسرائيلي "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS) قبل نحو أسبوع أن 78.5% من الإسرائيليين يواصلون تأييدهم للحرب الإسرائيلية–الأميركية في إيران المسماة "زئير الأسد"، وهي نسبة قريبة جداً من مستوى الدعم الذي سُجِّل في بداية الحرب بنسبة (80.5%).

وفي المقابل، تراجعت نسبة من يؤيدون مواصلة القتال حتى إسقاط النظام من 63% في مطلع الحملة إلى 54% حالياً.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يعبِّر 60% من المستطلَعين عن رضا كبير عن "الإنجازات العسكرية" في إيران، بينما يرى 58% أن نظام الآيات سيتعرض

لضربة كبيرة مقابل 69% كانوا يعتقدون ذلك في بداية العملية، كما انخفضت نسبة من يتوقعون سقوطاً كاملاً للنظام من 22% إلى 11% فقط.

في ما يتعلق بقدرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على تحمّل حالة الحرب، يقدّر 46% من الجمهور أن بوسع الجبهة الصمود حتى شهر واحد على الأكثر، في حين يعتقد 47% أنها قادرة على الاحتمال لفترة تتجاوز الشهر، تصل لدى نسبة محدودة إلى نصف عام أو سنة وأكثر. ويشير معهد الأبحاث إلى أن هذه التقديرات باتت أكثر توازناً مقارنة ببداية الحملة، وأنها تشبه نسب الصمود التي قيست خلال عملية "وثبة الأسد" في عام 2025.

وحول مسار الحرب في الساحة اللبنانية، ينقسم الرأي العام الإسرائيلي بشأن فرص تحقيق "هدوء أمني طويل الأمد" في الشمال؛ إذ يعتقد 41% أن الحملة الحالية في لبنان يمكن أن تؤدي إلى سنوات من الهدوء، مقابل 48% يشككون في ذلك. كما أظهر الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يفضّلون ترتيبات أمنية جديدة مع الدولة اللبنانية برعاية الولايات المتحدة، فيما يؤيد 39% إقامة "حزام أمني إسرائيلي دائم" في جنوب لبنان.

وتكشف النتائج عن فجوات سياسية وقومية حادة: فدعم الهجوم على إيران يصل إلى 97% في معسكر أحزاب الائتلاف الحاكم مقابل 76.5% لدى معسكر المعارضة، في حين يؤيد 91.5% من اليهود الهجوم مقابل 25.5% فقط من العرب، مع نسبة معارضة عربية مرتفعة تبلغ 65.5%. كما يظهر انقسام مشابه بشأن تفضيل استمرار الحرب حتى إسقاط النظام في طهران أو التوجه إلى وقف إطلاق نار مبكر.

على مستوى الثقة بالمؤسسات، ما يزال الجيش المؤسسة الأكثر ثقة في إسرائيل؛ إذ يعبِّر 77% من الجمهور عن ثقة عالية بالجيش، بينما لا تتجاوز نسبة من يبدون ثقة عالية بالحكومة 31%، في ظل فجوة حادة بين معسكري الائتلاف والمعارضة، وكذلك بين الجمهورين اليهودي والعربي.

وأجري الاستطلاع بين 15 و16 آذار/مارس 2026 من خلال شركة iPanel، وشارك فيه 805 مستجوبين بالعبرية و152 بالعربية، بعد وزنهم ليشكّلوا عينة مُمثِّلة للسكان البالغين في إسرائيل (18 عاماً فما فوق)، مع هامش خطأ إحصائي يبلغ ±3.17% وبمستوى ثقة 95%، بحسب معهد دراسات الأمن القومي.