الكشف عن تسجيلات نادرة لرئيس الحكومة الإسرائيلي الراحل إسحق رابين

بعد 30 عامًا على الاغتيال الذي هز إسرائيل: تشرت وزارة الأمن الإسرائيلي اليوم (الأحد) تسجيلات نادرة لم تُسمع من قبل لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين ، من نقاشات مغلقة. بصوته، تحدث رابين عن تعقيد الصراع العربي-الإسرائيلي، عن التوازن بين القوة العسكرية والمسار السياسي، عن العزلة السياسية بعد حرب الأيام الستة، عن أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة وعن الحاجة إلى تعزيز الجيش.

من بين أمور أخرى، نُشر تسجيل من نقاش لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عام 1976، حيث يُسمع رابين وهو يشير إلى حدود القوة العسكرية كأداة لحل النزاع: "الوقائع حتى هذا اليوم، طوال 28 سنة من وجود دولة إسرائيل، أنه تحت التهديد العسكري، لم تفرض حلاً سياسياً".

عن الوضع في الشرق الأوسط قال: "دولة إسرائيل عاشت، تعيش وستستمر في العيش في مسارين متوازيين: مسار يتطلب التخطيط ومسار للتطورات غير المتوقعة، بين مسار السياسة بعيدة المدى وبالتوازي الاستعداد لمختلف التقلبات التي كان وسيظل الشرق الأوسط يُخفيها بداخله".

لاحقًا، أضاف تحفظًا على فكرة السلام الشامل: "أقدّر أن المشكلة ليست في رسم حدود مثالية، هذا كلنا نعرفه. السؤال دائمًا في الظروف التي تناقش فيها، ما هو الحد الأدنى مقابل ما تقدّر أنك تستطيع الحصول عليه من الطرف الآخر؟ أقدّر أن احتمال التوصل إلى تسوية شاملة، تعني سلامًا حقيقيًا، ليس في متناول اليد في عام 1977. ومن ناحية أخرى، لا أستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق بعيد المدى سياسيًا حول ما يسمى بإلغاء حالة الحرب".

في كلمته الختامية لفترة ولايته كرئيس حكومة قبيل انتقال السلطة في عام 1977، قال: "إسرائيل بدون قوة عسكرية لن تبقى... ليست هناك مشكلة تتعلق بأي حل سياسي هنا... السياسة التي تسعى فقط إلى التفاوض ولا تضمن بالتوازي التعاظم العسكري، هي سياسة لا تمتلك حق البقاء".

IDF Archives at the Ministry of Defense

في إشارته إلى الصراع الإسرائيلي-العربي، قال رابين: "لا يوجد قائد عربي يعتقد أن لديه فرصة، على الأقل منذ حرب الأيام الستة، لإجراء عملية سياسية بدون قوة عسكرية، على افتراض لا أعتقد أنه غير مبرر بالكامل، أن إسرائيل لن تتنازل عن سنتيمتر واحد إلا إذا كان هناك قوة. لا أحد لديه أيديولوجية التنازل عن الأراضي."

في نقاش جرى بعد حرب يوم الغفران، قال رابين: "لا يمكن، لا يمكن إعطاء أولوية أكبر لمسار المفاوضات، لا يمكن الوصول إلى تعزيز القوة العسكرية، لأنه من دون تزويد السلاح الأمريكي، ومن دون تمويله من قبل حكومة الولايات المتحدة، فهذا 50% من كل سلاح يأتي إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، وهذا هو السلاح الرئيسي للجيش الإسرائيلي. شرق أوسط حيث كل ما يتبقى للولايات المتحدة هو إسرائيل، لا يهم أمريكا".

في مؤتمر للمظليين بعد حرب الأيام الستة في عام 1967، وصف رابين الوضع السياسي الصعب: "منذ انتهاء الحرب، من 11 يونيو\حزيران وحتى الآن، لا شك أن عزلتنا تتزايد وتزداد." ولكن إلى جانب ذلك يقدم رابين أيضًا نظرة متفائلة: "على الرغم من الوحدة الشديدة والصعبة والضغوط المتنوعة، أعتقد أنه إذا عرف هذا الجيل كامل المسؤولية والإمكانيات الموجودة بين يديه - يمكننا الصمود أمام الضغوط وتحقيق أهدافنا."

في مؤتمر قادة الألوية بعد حرب الأيام الستة، أوضح رابين مكانة سلاح المشاة في ساحة المعركة: "إذا خرج أحد من هذا المؤتمر وهو يشعر أن عصر المشاة قد انتهى، فهو يخرج باستنتاج خاطئ، خطير وغير عملي... الأولوية الأولى ستكون دائماً في التفكير، والرعاية، وتطوير سلاح المشاة."