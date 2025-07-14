استطلاع i24NEWS الانتخابي: هل أثر تأسيس بينيت حزب جديد واستقالة ايزنكوت من معسكر الدولة على الخارطة السياسية في إسرائيل؟

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بعد الاضطرابات السياسية العديدة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، كشف استطلاع رأي أجرته i24NEWS العبرية، بالتعاون مع "دايركت بلوس"، وبُثّ مساء اليوم (الاثنين) ، أن حزب الليكود، بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواصل تعزيز قوته. كما أن الإعلان الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت عن تأسيس حزب جديد لم يُحدث تأثيرًا يُذكر على الخارطة السياسية، وكذلك استقالة غادي آيزنكوت من حزب "معسكر الدولة".

البيانات الكاملة:

لو أُجريت الانتخابات اليوم، وكان من المقرر أن يتنافس فيها حزب جديد بقيادة نفتالي بينيت إلى جانب الأحزاب القائمة، فمن ستصوت له؟

الليكود: 32 مقعدًا، حزب بينيت 2026: 22 مقعدًا، الديمقراطيون: 13 مقعدًا، شاس: 11 مقعدًا، إسرائيل بيتنا: 10 مقاعد، يهدوت هتوراه: 8 مقاعد، عوتسما يهوديت: 6 مقاعد، الصهيونية الدينية: 5 مقاعد، القائمة العربية الموحدة (راعَم): 5 مقاعد، يش عتيد: 4 مقاعد، والجبهة -العربية للتغيير: 4 مقاعد. حزبا كاحول لافان والتجمع لم يتجاوزا نسبة الحسم.

كل هذا يؤدي إلى صورة الكتل التالية: 62 مقاعد للائتلاف الحالي، 49 لمعسكر التغيير، و9 للأحزاب العربية.

بعد انشقاقه عن حزب "معسكر الدولة"، سئل المشاركون في الاستطلاع: إذا انضم غادي أيزنكوت إلى حزب برئاسة نفتالي بينيت، لمن ستصوت؟

الليكود: 33 مقعداً، بينيت 2026 + جادي إيزنكوت: 25 مقعداً، الديمقراطيون: 12 مقعداً، شاس: 11 مقعداً، يسرائيل بيتنو: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، عوتسما يهوديت: 7 مقاعد، القائمة العربية الموحدة : 6 مقاعد، الصهيونية الدينية: 5 مقاعد، وكتلة الجبهة- العربية للتغيير: 4 مقاعد. أحزاب "يش عتيد"، "كاحول لافان" و"بلد" لم تتجاوز نسبة الحسم.

كل هذا يؤدي إلى صورة الكتل التالية: 64 مقعدًا للائتلاف الحالي، 46 لمعسكر التغيير، و10 للأحزاب العربية.

على خلفية التطورات في الأيام الأخيرة بهذا الشأن، سُئل سؤال إضافي - هل أنتم تؤيدون إقالة المستشارة القانونية للحكومة؟

50٪ من المشاركين أجابوا بلا، 49٪ أجابوا نعم، و1٪ من المستجيبين أجابوا بأنه ليس لديهم موقف في هذا الموضوع.

أُجري استطلاع i24NEWS، الذي بُثّ مساء الاثنين، بواسطة معهد أبحاث "ديريكت بلوس"، في 13 يوليو/تموز، وشمل 525 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لوحة استطلاع. نسبة الخطأ الإحصائي في العينة: 4.2%.